Ліквідація Киви. Мережа вибухнула яскравими мемами

Ліквідація одіозного екснардепа та зрадника Іллі Киви стала темою для шикарних фотожаб та мемів. Це і зустріч любителя руського міра з таким самим Кобзоном, і перетворення на репера, і навіть схрещення з фруктом та пташкою.
Як Кива став мемом
Мережа Інтернет вибухнула купою мемів та фотожаб у зв'язку з ліквідацією українськими спецслужбами колишнього депутата Верховної Ради Іллі Киви в Росії.
В одному з шедеврів народного гумору Кива “зустрічається” з покійним Іосифом Кобзоном, ім’я якого після смерті стало мемом.
Інший автор фотожаби вже охрестив ліквідацію проросійського діяча “Смертю року” та додав, що нарешті “Кива вбив у собі росіянина”.
Зображують скандального діяча й у вигляді репера “Трупака Шакура”.
І навіть схрещують ківі-фрукт та ківі-пташку, щоб показати як “пав смертю хоробрих” колаборант Кива.
“Кива – всьо!”
Колишнього народного депутата України від "ОПЗЖ" Іллю Киву знайдено мертвим. Його тіло виявили у Підмосков'ї.
Про це 6 грудня повідомили російські ЗМІ. Якихось інших подробиць наразі немає.
В Головному управління розвідки підтверджують ліквідацію скандального ексдепутата Іллі Киви.
Як відзначив представник ГУР, Кива був одним з найбільш "огидних покидьків, зрадників й колаборантів".
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