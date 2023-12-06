Ліквідація Киви. Мережа вибухнула яскравими мемами

Ліквідація одіозного екснардепа та зрадника Іллі Киви стала темою для шикарних фотожаб та мемів. Це і зустріч любителя руського міра з таким самим Кобзоном, і перетворення на репера, і навіть схрещення з фруктом та пташкою.

Як Кива став мемом

Мережа Інтернет вибухнула купою мемів та фотожаб у зв'язку з ліквідацією українськими спецслужбами колишнього депутата Верховної Ради Іллі Киви в Росії.

В одному з шедеврів народного гумору Кива “зустрічається” з покійним Іосифом Кобзоном, ім’я якого після смерті стало мемом.

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Інший автор фотожаби вже охрестив ліквідацію проросійського діяча “Смертю року” та додав, що нарешті “Кива вбив у собі росіянина”.

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Зображують скандального діяча й у вигляді репера “Трупака Шакура”.

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І навіть схрещують ківі-фрукт та ківі-пташку, щоб показати як “пав смертю хоробрих” колаборант Кива.

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“Кива – всьо!”

Колишнього народного депутата України від "ОПЗЖ" Іллю Киву знайдено мертвим. Його тіло виявили у Підмосков'ї.

Про це 6 грудня повідомили російські ЗМІ. Якихось інших подробиць наразі немає.

У Підмосков'ї виявили тіло ексдепутата Верховної Ради Іллі Киви, про це повідомляють джерела, – йдеться в повідомленні. Поширити

В Головному управління розвідки підтверджують ліквідацію скандального ексдепутата Іллі Киви.

Так, можемо підтвердити, що Ківу "всьо". Така доля спіткатиме інших зрадників України й посіпак путінського режиму, – заявив Юсов. Поширити

Як відзначив представник ГУР, Кива був одним з найбільш "огидних покидьків, зрадників й колаборантів".