В ГУР підтверджують ліквідацію одіозного ексдепутата Киви
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В ГУР підтверджують ліквідацію одіозного ексдепутата Киви

Ілля Кива
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

В Головному управлінні розвідки прокоментували смерть колишнього нардепа України Іллі Киви на території РФ. Представник ГУР відповів ствердно на питання про ліквідацію зрадника Киви.

“Кива – всьо!”

В Головному управління розвідки підтверджують ліквідацію скандального ексдепутата Іллі Киви.

@onlineua 😳СБУ ЛІКВІДУВАЛА ІЛЛЮ КИВУ! Тіло знайшли у Підмосковʼї #новини #shorts #главныеновости #россия #СвітовіНовини #ГлобальнаПолітика #Актуально #новини #росія #ізраїль #shorts #зсу #новости #фейки #славаукраїні #ГлобальніНовини #Тренди #інформаціядляукраїнців #війнавукраїні ##новости #українськийтікток #тренди #лайк #рекомендації #україна🇺🇦 #військові #зсу #українапонадусе💙💛#зсу #тренд #кайф #скандал #блогери ♬ оригінальний звук - ONLINE.UA

Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Так, можемо підтвердити, що Ківу "всьо". Така доля спіткатиме інших зрадників України й посіпак путінського режиму, – заявив Юсов.

Як відзначив представник ГУР, Кива був одним з найбільш "огидних покидьків, зрадників й колаборантів".

Киву знайшли мертвим

Колишнього народного депутата України від "ОПЗЖ" Іллю Киву знайдено мертвим. Його тіло начебто виявили у Підмосков'ї.

Про це 6 грудня повідомили російські ЗМІ. Якихось інших подробиць наразі немає.

У Підмосков'ї виявили тіло ексдепутата Верховної Ради Іллі Киви, про це повідомляють джерела, – йдеться в повідомленні.

Наразі не опубліковано ніяких фото чи інших доказів. Також немає офіційних повідомлень щодо смерті Киви.

Російський пропагандистський канал РИА також опублікував інформацію про смерть ексдепутата-втікача, посилаючись на екстренні служби. Там уточнили, що тіло знайшли в селі Супонєво.

Тіло, ймовірно, ексдепутата Верховної ради Киви знайдено у підмосковному селі Супонєво Одинцовського району, повідомили РІА "Новости" в екстрених службах, – йдеться в повідомленні.

Видання “Українська правда” посилається на джерела у силових відомствах і повідомляє, що Іллю Киву ліквідували спецпризначенці СБУ зі стрілецької зброї.

Наразі СБУ ніяк не прокоментувала цю подію.

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