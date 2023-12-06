В ГУР підтверджують ліквідацію одіозного ексдепутата Киви

В Головному управлінні розвідки прокоментували смерть колишнього нардепа України Іллі Киви на території РФ. Представник ГУР відповів ствердно на питання про ліквідацію зрадника Киви.

“Кива – всьо!”

В Головному управління розвідки підтверджують ліквідацію скандального ексдепутата Іллі Киви.

Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Так, можемо підтвердити, що Ківу "всьо". Така доля спіткатиме інших зрадників України й посіпак путінського режиму, – заявив Юсов. Поширити

Як відзначив представник ГУР, Кива був одним з найбільш "огидних покидьків, зрадників й колаборантів".

Киву знайшли мертвим

Колишнього народного депутата України від "ОПЗЖ" Іллю Киву знайдено мертвим. Його тіло начебто виявили у Підмосков'ї.

Про це 6 грудня повідомили російські ЗМІ. Якихось інших подробиць наразі немає.

У Підмосков'ї виявили тіло ексдепутата Верховної Ради Іллі Киви, про це повідомляють джерела, – йдеться в повідомленні. Поширити

Наразі не опубліковано ніяких фото чи інших доказів. Також немає офіційних повідомлень щодо смерті Киви.

Російський пропагандистський канал РИА також опублікував інформацію про смерть ексдепутата-втікача, посилаючись на екстренні служби. Там уточнили, що тіло знайшли в селі Супонєво.

Тіло, ймовірно, ексдепутата Верховної ради Киви знайдено у підмосковному селі Супонєво Одинцовського району, повідомили РІА "Новости" в екстрених службах, – йдеться в повідомленні. Поширити

Видання “Українська правда” посилається на джерела у силових відомствах і повідомляє, що Іллю Киву ліквідували спецпризначенці СБУ зі стрілецької зброї.

Наразі СБУ ніяк не прокоментувала цю подію.