В ГУР підтверджують ліквідацію одіозного ексдепутата Киви

В Головному управлінні розвідки прокоментували смерть колишнього нардепа України Іллі Киви на території РФ. Представник ГУР відповів ствердно на питання про ліквідацію зрадника Киви.
“Кива – всьо!”
В Головному управління розвідки підтверджують ліквідацію скандального ексдепутата Іллі Киви.
@onlineua 😳СБУ ЛІКВІДУВАЛА ІЛЛЮ КИВУ! Тіло знайшли у Підмосковʼї #новини #shorts #главныеновости #россия #СвітовіНовини #ГлобальнаПолітика #Актуально #новини #росія #ізраїль #shorts #зсу #новости #фейки #славаукраїні #ГлобальніНовини #Тренди #інформаціядляукраїнців #війнавукраїні ##новости #українськийтікток #тренди #лайк #рекомендації #україна🇺🇦 #військові #зсу #українапонадусе💙💛#зсу #тренд #кайф #скандал #блогери ♬ оригінальний звук - ONLINE.UA
Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
Як відзначив представник ГУР, Кива був одним з найбільш "огидних покидьків, зрадників й колаборантів".
Киву знайшли мертвим
Колишнього народного депутата України від "ОПЗЖ" Іллю Киву знайдено мертвим. Його тіло начебто виявили у Підмосков'ї.
Про це 6 грудня повідомили російські ЗМІ. Якихось інших подробиць наразі немає.
Наразі не опубліковано ніяких фото чи інших доказів. Також немає офіційних повідомлень щодо смерті Киви.
Російський пропагандистський канал РИА також опублікував інформацію про смерть ексдепутата-втікача, посилаючись на екстренні служби. Там уточнили, що тіло знайшли в селі Супонєво.
Видання “Українська правда” посилається на джерела у силових відомствах і повідомляє, що Іллю Киву ліквідували спецпризначенці СБУ зі стрілецької зброї.
Наразі СБУ ніяк не прокоментувала цю подію.
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