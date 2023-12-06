В ГУР подтверждают ликвидацию одиозного эксдепутата Кивы

В Главном управлении разведки прокомментировали смерть бывшего нардепа Украины Ильи Кивы на территории РФ. Представитель ГУР ответил утвердительно на вопрос о ликвидации предателя Кивы.

"Кива – все!"

В Главном управлении разведки подтверждают ликвидацию скандального эксдепутата Ильи Кивы.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Да, можем подтвердить, что Кива "все". Такая судьба будет и у других предателей Украины и прихвостней путинского режима, – заявил Юсов. Поделиться

Как отметил представитель ГУР, Кива был одним из самых "отвратительных подонков, предателей и коллаборантов".

Киву нашли мертвым

Бывший народный депутат Украины от "ОПЗЖ" Илья Кива найден мертвым. Его тело вроде бы обнаружили в Подмосковье.

Об этом 6 декабря сообщили российские СМИ. Каких-либо других подробностей пока нет.

В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, об этом сообщают источники, – говорится в сообщении. Поделиться

Пока не опубликовано никаких фото или других доказательств. Также нет официальных сообщений о смерти Кивы.

Российский пропагандистский канал РИА также опубликовал информацию о смерти беглого экс-депутата, ссылаясь на экстренные службы. Там уточнили, что тело обнаружили в селе Супонево.

Тело, вероятно, экс-депутат Верховной рады Кивы найдено в подмосковном селе Супонево Одинцовского района, сообщили РИА "Новости" в экстренных службах, – говорится в сообщении. Поделиться

Издание "Украинская правда" ссылается на источники в силовых ведомствах и сообщает, что Илью Киву ликвидировали спецназовцы СБУ из стрелкового оружия.

Пока СБУ никак не прокомментировала это событие.