В ГУР подтверждают ликвидацию одиозного эксдепутата Кивы

В Главном управлении разведки прокомментировали смерть бывшего нардепа Украины Ильи Кивы на территории РФ. Представитель ГУР ответил утвердительно на вопрос о ликвидации предателя Кивы.
"Кива – все!"
В Главном управлении разведки подтверждают ликвидацию скандального эксдепутата Ильи Кивы.
@onlineua 😳СБУ ЛІКВІДУВАЛА ІЛЛЮ КИВУ! Тіло знайшли у Підмосковʼї #новини #shorts #главныеновости #россия #СвітовіНовини #ГлобальнаПолітика #Актуально #новини #росія #ізраїль #shorts #зсу #новости #фейки #славаукраїні #ГлобальніНовини #Тренди #інформаціядляукраїнців #війнавукраїні ##новости #українськийтікток #тренди #лайк #рекомендації #україна🇺🇦 #військові #зсу #українапонадусе💙💛#зсу #тренд #кайф #скандал #блогери ♬ оригінальний звук - ONLINE.UA
Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.
Как отметил представитель ГУР, Кива был одним из самых "отвратительных подонков, предателей и коллаборантов".
Киву нашли мертвым
Бывший народный депутат Украины от "ОПЗЖ" Илья Кива найден мертвым. Его тело вроде бы обнаружили в Подмосковье.
Об этом 6 декабря сообщили российские СМИ. Каких-либо других подробностей пока нет.
Пока не опубликовано никаких фото или других доказательств. Также нет официальных сообщений о смерти Кивы.
Российский пропагандистский канал РИА также опубликовал информацию о смерти беглого экс-депутата, ссылаясь на экстренные службы. Там уточнили, что тело обнаружили в селе Супонево.
Издание "Украинская правда" ссылается на источники в силовых ведомствах и сообщает, что Илью Киву ликвидировали спецназовцы СБУ из стрелкового оружия.
Пока СБУ никак не прокомментировала это событие.
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