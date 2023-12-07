Ліквідація Киви. Слідком РФ оприлюднив нові деталі

Екснардепа Верховної Ради й держзрадника Іллю Киву вбили в Московській області під час прогулянки. На його тілі є два кульових поранення

Нові деталі ліквідації Киви

Як повідомив російський слідком, 6 грудня Кива гуляв територією парку, що прилягає до котеджного селища, де невідомий зробив у нього кілька пострілів. Від отриманих поранень зрадник помер на місці.

На тілі Киви виявлено два кульових вогнепальних поранення.

Слідчі та криміналісти провели огляд місця події, під час якого вилучили змиви, дві пістолетні гільзи, патрон та інші предмети, – пише слідком. Поширити

Також оглянули автомобіль Киви та готельний номер, у якому він проживав останні місяці.

Кримінальну справу за фактом убивства і незаконного обігу зброї передали для подальшого розслідування в перше управління з розслідування особливо важливих справ ДСУ СК Росії в Московській області.

Призначені судово-медична, молекулярно-генетична, фізико-хімічна, комплексна молекулярно-генетична та балістична судові експертизи.

Слідком зазначив, що тривають допити свідків, проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до ліквідації Киви.

“Кива – всьо!”

Колишнього народного депутата України від "ОПЗЖ" Іллю Киву знайдено мертвим. Його тіло виявили у Підмосков'ї.

Про це 6 грудня повідомили російські ЗМІ. Якихось інших подробиць наразі немає.

У Підмосков'ї виявили тіло ексдепутата Верховної Ради Іллі Киви, про це повідомляють джерела, – йдеться в повідомленні. Поширити

В Головному управління розвідки підтверджують ліквідацію скандального ексдепутата Іллі Киви.

Так, можемо підтвердити, що Ківу "всьо". Така доля спіткатиме інших зрадників України й посіпак путінського режиму, – заявив Юсов. Поширити

Як відзначив представник ГУР, Кива був одним з найбільш "огидних покидьків, зрадників й колаборантів".