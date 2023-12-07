Ліквідація Киви. Слідком РФ оприлюднив нові деталі

Екснардепа Верховної Ради й держзрадника Іллю Киву вбили в Московській області під час прогулянки. На його тілі є два кульових поранення
Нові деталі ліквідації Киви
Як повідомив російський слідком, 6 грудня Кива гуляв територією парку, що прилягає до котеджного селища, де невідомий зробив у нього кілька пострілів. Від отриманих поранень зрадник помер на місці.
На тілі Киви виявлено два кульових вогнепальних поранення.
Також оглянули автомобіль Киви та готельний номер, у якому він проживав останні місяці.
Кримінальну справу за фактом убивства і незаконного обігу зброї передали для подальшого розслідування в перше управління з розслідування особливо важливих справ ДСУ СК Росії в Московській області.
Призначені судово-медична, молекулярно-генетична, фізико-хімічна, комплексна молекулярно-генетична та балістична судові експертизи.
Слідком зазначив, що тривають допити свідків, проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до ліквідації Киви.
“Кива – всьо!”
Колишнього народного депутата України від "ОПЗЖ" Іллю Киву знайдено мертвим. Його тіло виявили у Підмосков'ї.
Про це 6 грудня повідомили російські ЗМІ. Якихось інших подробиць наразі немає.
В Головному управління розвідки підтверджують ліквідацію скандального ексдепутата Іллі Киви.
Як відзначив представник ГУР, Кива був одним з найбільш "огидних покидьків, зрадників й колаборантів".
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