РосЗМІ оприлюднили кадри з місця ліквідації Киви — відео

Кремлівські пропагандистські ЗМІ оприлюднили кадри з місця ліквідації зрадника та колаборанта, колишнього нардепа Іллі Киви.

Що кремлівські ЗМІ пишуть про ліквідацію Киви

За інформацією російських пропагандистських видань, на території комплексу, де було знайдено тіло Ківи, наразі працюють представники Слідкому РФ.

До середини нікого не пускають, однак журналістам дозволили проводити зйомку поблизу воріт.

За словами директора заміського клубу "Велич" Юлії Синіциної, на території якого перебував Кива на момент ліквідації, комплекс не має посиленої охорони.

Територія парку вільна, до неї може приходити гуляти будь-хто, - зазначила Синіцина. Поширити

Вона зазначила, що про знайдене тіло Киви їй повідомив один з місцевих жителів.

Жінка одразу побігла до місця події, де разом з іншими працівниками вони оглянули тіло, зрозуміли, що це вбитий Кива - багато хто знав його в обличчя.

Він був постійним гостем, та й популярним серед тих, хто переглядає пропагандистські шоу.

Тіло ніхто не чіпав. Гендиректор запевняє, що ніхто до приміщення, де жив Кива, не заходив і порядок речей там зберігся.

Що відомо про ліквідацію Киви

За інформацією представників українських правоохоронних органів, зрадника Ківу ліквідували зі стрілецької зброї в рамках спецоперації СБУ.

Ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Ківи - спецоперація СБУ, - зазначають представники правоохоронних органів. Поширити

У Росії у зв’язку з ліквідацією Киви вже відкрили кримінальну справу.