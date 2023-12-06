РосСМИ обнародовали кадры с места ликвидации Кивы — видео

Кремлевские пропагандистские СМИ обнародовали кадры с места ликвидации предателя и коллаборанта, бывшего нардепа Ильи Кивы.
Что кремлевские СМИ пишут о ликвидации Кивы
По информации российских пропагандистских изданий, на территории комплекса, где было обнаружено тело Кивы, сейчас работают представители Следственного РФ.
К середине никого не пускают, однако журналистам разрешили проводить съемку у ворот.
По словам директора загородного клуба "Величие" Юлии Синицыной, на территории которого находился Кива на момент ликвидации, комплекс не имеет усиленной охраны.
Она отметила, что о найденном теле Кивы ей сообщил один из местных жителей.
Женщина сразу побежала к месту происшествия, где вместе с другими работниками они осмотрели тело, поняли, что это убитый Кива - многие знали его в лицо.
Он был постоянным гостем, да и популярным среди просматривающих пропагандистские шоу.
Тело никто не трогал. Гендиректор уверяет, что никто в помещение, где жил Кива, не заходил и порядок вещей там сохранился.
Что известно о ликвидации Кивы
По информации представителей украинских правоохранительных органов, предателя Киву ликвидировали из стрелкового оружия в рамках спецоперации СБУ.
В России в связи с ликвидацией Кивы уже возбуждено уголовное дело.
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