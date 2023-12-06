РосСМИ обнародовали кадры с места ликвидации Кивы — видео

Кремлевские пропагандистские СМИ обнародовали кадры с места ликвидации предателя и коллаборанта, бывшего нардепа Ильи Кивы.

Что кремлевские СМИ пишут о ликвидации Кивы

По информации российских пропагандистских изданий, на территории комплекса, где было обнаружено тело Кивы, сейчас работают представители Следственного РФ.

К середине никого не пускают, однако журналистам разрешили проводить съемку у ворот.

По словам директора загородного клуба "Величие" Юлии Синицыной, на территории которого находился Кива на момент ликвидации, комплекс не имеет усиленной охраны.

Территория парка свободна, в нее может приходить гулять любой, - отметила Синицына. Поделиться

Она отметила, что о найденном теле Кивы ей сообщил один из местных жителей.

Женщина сразу побежала к месту происшествия, где вместе с другими работниками они осмотрели тело, поняли, что это убитый Кива - многие знали его в лицо.

Он был постоянным гостем, да и популярным среди просматривающих пропагандистские шоу.

Тело никто не трогал. Гендиректор уверяет, что никто в помещение, где жил Кива, не заходил и порядок вещей там сохранился.

Что известно о ликвидации Кивы

По информации представителей украинских правоохранительных органов, предателя Киву ликвидировали из стрелкового оружия в рамках спецоперации СБУ.

Ликвидация ТОПового предателя, коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы – спецоперация СБУ, – отмечают представители правоохранительных органов. Поделиться

В России в связи с ликвидацией Кивы уже возбуждено уголовное дело.