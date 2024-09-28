У ГУР підтвердили ліквідацію полковника армії РФ під Москвою

У Коломні Московської області ліквідований полковник російської армії, який займався підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників у війні Росії проти України.
Головні тези:
- Підтверджена ліквідація полковника російської армії, який керував центром безпілотної авіації Міністерства оборони РФ.
- Полковник займався підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, включно з залученням до військових дій проти України.
- Ліквідація підтверджена ГУР і має на меті припинити діяльність учасників російського вторгнення на території України.
У ГУР підтвердили ліквідацію російського військового злочинця
27 вересня 2024 року у місті Коломна Московської області РФ знищено полковника російської окупаційної армії Коломєйцева Алєксєя Владіміровіча.
Про це повідомило Головне управління розвідки.
Зазначається, що Коломєйцев був безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення Росії та здійснення воєнних злочинів проти України.
Буданов розповів про майбутнє російських воєнних злочинців
Генерал-майор Кирило Буданов заявив, що всіх винних осіб притягнуть до відповідальності. Він пояснив, кого має на увазі:
Росіяни, які є військовими злочинцями, які вчинили злочини проти людяності, воєнні злочини, абсолютно кримінальні злочини на кшталт групових зґвалтувань, зґвалтувань неповнолітніх, відвертих огидних убивств, — сказав він.
Буданов додав, що серед росіян є й ті, хто з патріотичних міркувань йде на співпрацю з розвідкою України.
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