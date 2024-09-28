У ГУР підтвердили ліквідацію полковника армії РФ під Москвою

У Коломні Московської області ліквідований полковник російської армії, який займався підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників у війні Росії проти України.

У ГУР підтвердили ліквідацію російського військового злочинця

27 вересня 2024 року у місті Коломна Московської області РФ знищено полковника російської окупаційної армії Коломєйцева Алєксєя Владіміровіча.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

51-річний Коломєйцев керував 924 державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації Міністерства оборони РФ, який займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема «Шахедів», а також персоналу з обслуги БПЛА. Поширити

Зазначається, що Коломєйцев був безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення Росії та здійснення воєнних злочинів проти України.

Буданов розповів про майбутнє російських воєнних злочинців

Генерал-майор Кирило Буданов заявив, що всіх винних осіб притягнуть до відповідальності. Він пояснив, кого має на увазі:

Росіяни, які є військовими злочинцями, які вчинили злочини проти людяності, воєнні злочини, абсолютно кримінальні злочини на кшталт групових зґвалтувань, зґвалтувань неповнолітніх, відвертих огидних убивств, — сказав він.

Буданов додав, що серед росіян є й ті, хто з патріотичних міркувань йде на співпрацю з розвідкою України.