У Новосибірську спалили управління ФСБ — відео

Головне управління розвідки України повідомляє, що в країні-агресорці Росії на одне управління ФСБ стало менше. Ба більше, в окупованому росіянами Енергодарі підірвали відомого воєнного злочинця.

Невідомі атакували та спалили управління ФСБ

Згідно з даними українських розвідників, 3 жовтня 2024 року у місті Новосибірськ у Росії згоріло обласне управління ФСБ.

ГУР повідомляє, що у вибите вікно контори чекістів невідомі закинули легкозаймистої суміші та підпалили.

Схожих подій всередині держави-агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки, спрямовані проти злочинного режиму в кремлі. Боротьба триває! — наголошує розвідка України. Поширити

Окрім того, ГУР оприлюднило відеодоказ, на якому видно, як палає управління ФСБ РФ.

В окупованому Енергодарі підірвали автівку зі ще одним воєнним злочинцем

Як повідомляють українські розвідники, вранці 4 жовтня 2024 року, близько 07:00, у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль.

На момент вибуху у ньому знаходився воєнний злочинець — “начальник фізичної охорони” Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович.

Що важливо розуміти, Короткий ― колаборант та зрадник України, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації.

Після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією. Брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару, — розповідає пресслужба ГУР. Поширити

Окрім того, наголошується, що ліквідований зрадник постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії.

Як член партії Путіна “Единая Россия” очолював в Енергодарі так звану “раду депутатів”.