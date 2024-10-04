У Новосибірську спалили управління ФСБ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У Новосибірську спалили управління ФСБ — відео

ГУР
пожежа

Головне управління розвідки України повідомляє, що в країні-агресорці Росії на одне управління ФСБ стало менше. Ба більше, в окупованому росіянами Енергодарі підірвали відомого воєнного злочинця. 

Головні тези:

  • Зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки для знищення злочинного режиму в Кремлі.
  • Вибух у Енергодарі призвів до ліквідації колаборанта і зрадника України, який співпрацював з окупантами.
  • Україна продовжує боротьбу проти російської окупації та досягає нових успіхів.

Невідомі атакували та спалили управління ФСБ

Згідно з даними українських розвідників, 3 жовтня 2024 року у місті Новосибірськ у Росії згоріло обласне управління ФСБ.

ГУР повідомляє, що у вибите вікно контори чекістів невідомі закинули легкозаймистої суміші та підпалили.

Схожих подій всередині держави-агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки, спрямовані проти злочинного режиму в кремлі. Боротьба триває! — наголошує розвідка України.

Окрім того, ГУР оприлюднило відеодоказ, на якому видно, як палає управління ФСБ РФ.

В окупованому Енергодарі підірвали автівку зі ще одним воєнним злочинцем

Як повідомляють українські розвідники, вранці 4 жовтня 2024 року, близько 07:00, у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль.

На момент вибуху у ньому знаходився воєнний злочинець — “начальник фізичної охорони” Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович.

Що важливо розуміти, Короткий ― колаборант та зрадник України, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації.

Після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією. Брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару, — розповідає пресслужба ГУР.

Окрім того, наголошується, що ліквідований зрадник постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії.

Як член партії Путіна “Единая Россия” очолював в Енергодарі так звану “раду депутатів”.

ГУР МО України нагадує ― кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР підтвердили ліквідацію полковника армії РФ під Москвою
ГУР
ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кіберфахівці ГУР знову атакували банківський сектор РФ — джерела
Кібератака
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Отакі, як Кирило Буданов, беруть відповідальність на себе — ексочільник ГУР Кондратюк
Отакі, як Кирило Буданов, беруть відповідальність на себе — ексочільник ГУР Кондратюк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?