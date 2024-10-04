У Новосибірську спалили управління ФСБ — відео

Головне управління розвідки України повідомляє, що в країні-агресорці Росії на одне управління ФСБ стало менше. Ба більше, в окупованому росіянами Енергодарі підірвали відомого воєнного злочинця.
Головні тези:
- Зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки для знищення злочинного режиму в Кремлі.
- Вибух у Енергодарі призвів до ліквідації колаборанта і зрадника України, який співпрацював з окупантами.
- Україна продовжує боротьбу проти російської окупації та досягає нових успіхів.
Невідомі атакували та спалили управління ФСБ
Згідно з даними українських розвідників, 3 жовтня 2024 року у місті Новосибірськ у Росії згоріло обласне управління ФСБ.
ГУР повідомляє, що у вибите вікно контори чекістів невідомі закинули легкозаймистої суміші та підпалили.
Окрім того, ГУР оприлюднило відеодоказ, на якому видно, як палає управління ФСБ РФ.
В окупованому Енергодарі підірвали автівку зі ще одним воєнним злочинцем
Як повідомляють українські розвідники, вранці 4 жовтня 2024 року, близько 07:00, у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль.
На момент вибуху у ньому знаходився воєнний злочинець — “начальник фізичної охорони” Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович.
Що важливо розуміти, Короткий ― колаборант та зрадник України, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації.
Окрім того, наголошується, що ліквідований зрадник постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії.
Як член партії Путіна “Единая Россия” очолював в Енергодарі так звану “раду депутатів”.
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