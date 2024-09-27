Второй месяц подряд бойцы ФСБ РФ не могут отбить часть Курской области, которую взяли под контроль Силы обороны Украины.
Главные тезисы
- Бойцы ФСБ РФ не в силах отбить часть Курской области, которую контролируют украинские войска.
- Российская спецслужба не способна эффективно совершать операции против регулярных украинских войск.
- Слабые структуры и дублирование задач могут служить причиной конфликтов между ФСБ и Министерством обороны РФ.
ФСБ продемонстрировала свой непрофессионализм во время боев на Курщине
Еще 9 августа российский диктатор Владимир Путин отдал приказ бойцам ФСБ провести контртеррористическую операцию в Белгородской, Брянской и Курской областях.
После этого нелегитимный президент РФ продолжил поручать идентичные задачи Министерству обороны (МО) и Росгвардии России.
Однако ни одна из структур до сих пор не смогла выполнить порученное, учитывая тот факт, что украинские продолжают продвигаться в глубь страны-агрессорки.
Что важно понимать, Путин и российское военное командование делали все возможное, чтобы их подопечные смогли остановить Силы обороны Украины. Однако до сих пор неизвестно, какие обязанности входят в компетенцию контртеррористической операции ФСБ или Координационного совета МО РФ.
Американские аналитики пришли к выводу, что дублирование задач и слабые структуры, по всей вероятности, и в дальнейшем будут создавать трения между ФСБ и МО РФ.
Что не так с действиями ФСБ в Курской области
Как удалось узнать российским оппозиционным журналистам, ФСБ приказала свои группам спецназа, в частности "Альфе" и "Вымпелу", быстро найти и ликвидировать украинские диверсионно-разведывательные группы на Курщине.
Однако, что важно понимать, эти российские группы плохо приспособлены для ведения комбинированных сражений с применением тяжелой техники против регулярных вооруженных сил.
Ранее в большинстве случаев спецназ ФСБ проводил контртеррористические операции против небольших террористических групп.
По словам еще одного инсайдера, у Центра специальных операций ФСБ нет "общей связи" с российскими военными частями.
Более того, до сих пор никто не создал совместный штаб для координации боевых задач между ФСБ и российскими военными.
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