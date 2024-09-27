Другий місяць поспіль бійці ФСБ РФ не можуть відбити ту частину Курської області, яку взяли під контроль Сили оборони України.

ФСБ продемонструвала свій непрофесіоналізм під час боїв на Курщині

Ще 9 серпня російський диктатор Володимир Путін наказав бійцям ФСБ провести контртерористичну операцію в Бєлгородській, Брянській і Курській областях.

Після цього нелегітимний президент РФ продовжив доручати ідентичні завдання Міністерству оборони (МО) та Росгвардії Росії.

Однак жодна зі структур досі не змогла виконати доручене, враховуючи той факт, що українські продовжують просуватися вглиб країни-агресорки.

Що важливо розуміти, Путін і російське військове командування робили все можливе, щоб їхні підопічні змогли зупинити Сили оборони України. Однак досі невідомо, які обов'язки належать до компетенції контртерористичної операції ФСБ або Координаційної ради МО РФ.

Американські аналітики дійшли висновку, що дублювання завдань і слабкі структури, цілком ймовірно, і надалі створюватимуть тертя між ФСБ і МО РФ.

Фото: understandingwar.org

Що не так з діями ФСБ у Курській області

Як вдалося дізнатися російським опозиційним журналістам ФСБ наказала свої групам спецназу, зокрема "Альфі" і "Вимпелу", швидко знайти та ліквідувати українські диверсійно-розвідувальні групи на Курщині.

Однак, що важливо розуміти, ці російські групи погано пристосовані для ведення комбінованих боїв із застосуванням важкої техніки проти регулярних збройних сил.

Раніше, у більшості випадків, спецназ ФСБ проводив контртерористичні операції проти невеликих терористичних груп.

Ймовірно, не має достатньої підготовки та обладнання, необхідного для реагування на українські підрозділи, які проводять комбіновані атаки. Поширити

За словами ще одного інсайдера, Центр спеціальних операцій ФСБ не має "спільного зв'язку" з російськими військовими частинами.