Чим корисна Курська операція ЗСУ для України ― думка військового експерта

Україна могла б використовувати свій контроль над територіями у Курській області Росії для сприяння дезертирству з російських військ. Так вважає Дуг Лівермор ― старший віцепрезидент із розроблення рішень у CenCore Group і заступник командувача загону спеціальних операцій ― Об'єднаного командування спеціальних операцій Національної гвардії армії Північної Кароліни.

Три способи для України використати Курську операцію Сил оборони

Курська операція Сил оборони України триває вже шість тижнів, і попри критику на ранніх етапах, є ознаки того, що вона має успіх, оскільки чинить принаймні певний вплив на найважливішу мету України — відтягнути російські сили з Донбасу і таким чином послабити успішний наступ РФ на сході.

На думку Лівермора, операції ЗСУ в Курській області не тільки безпосередньо впливають на поле бою, підриваючи російську військову міць, а й діють як психологічна війна.

Усвідомлення того, що російські сили не в змозі забезпечити безпеку своєї території, сприяло зростанню невдоволення. Близько 150 тис російських мирних жителів залишили регіон, залишивши після себе вакуум, який Україна почала заповнювати, встановлюючи адміністративний контроль над кількома містами. Ці дії сигналізують про намір України зберегти довгострокову присутність у Курську. Поширити

Аналітик також спрогнозував, як Україна може використати операцію в Курській області для ослаблення російської армії.

Україна могла б розширити інформаційні операції, більш агресивно транслюючи інформацію на контрольовані Росією території, наголошуючи на невдачах російських військових і гуманітарних зусиллях України в окупованих регіонах. Це могло б посіяти ще більше розбіжностей серед російського населення. Україна могла б використати свій контроль над певними територіями для сприяння дезертирству з російських військ. Капітуляція сотень російських солдатів вказує на рівень розчарування, який Україна могла б використати, обіцяючи безпеку і гуманне поводження, і це могло б прискорити ослаблення морального духу російських військових. Здатність України продовжувати завдавати точних ударів глибоко на російській території, одночасно захищаючи захоплені райони, матиме вирішальне значення.

Збереження тиску на російські лінії постачання, ключову військову інфраструктуру і командні центри ще більше розтягне російські сили, що ускладнить для Кремля проведення успішних контрнаступів у найближчі місяці. Чим довше Україна зможе утримувати Курську область, тим більшим буде політичний і військовий ризик для Москви, підсумовує експерт.

Контрнаступ РФ на Курщині зупинено — комендатура

Сили оборони України зупинили наступ російських військ у Курській області. Частина її території залишається під контролем українських сил.

У Курській області російські війська прагнули атакувати позиції підрозділів ЗСУ з флангів. Однак спроби окупантів вдалося зупинити.

Про це повідомив 18 вересня представник комендатури ЗСУ та речник Міноборони України Олексій Дмитрашківський.

Дмитрашківський зазначив, що станом на зараз ситуація стабілізувалася і сьогодні вона під контролем ЗСУ. Попри це часткового успіху ворог все ж досяг.