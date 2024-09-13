Курська операція Сил оборони України. Спецпризначенці оприлюднили відео бойової роботи

Сили спеціальних операцій ЗСУ показали ефектне відео своєї діяльності на території Курської області РФ.

У ССО оприлюднили відео бойової роботи на Курщині

Це відео, зняте в Курській області, — одна з небагатьох можливостей побачити зсередини, як працюють наші бойові групи на території противника.

Про це повідомили у ССО ЗСУ.

Зазначається, що під час роботи на Курщині воїни одного з підрозділів Сил спеціальних операцій організували засідку на бійців противника.

Результатом цієї роботи став один знищений російський солдат і двоє поранених.

Вказано, що бойова група ССО України, виконавши завдання, відступила без втрат.

Бійці ССО продовжують знищувати логістику армії РФ

Підрозділи ССО у Курській області завдають ударів по російській логістиці. Зокрема наші бійці знищують колони техніки РФ з понтонними авто.

Як зазначається, одразу кілька підрозділів ССО у Курській області завдають комплексних ударів по російській логістиці. Поширити

Ворожі колони, зокрема і з понтонними автомобілями знищують за допомогою дронів та артилерії дружніх підрозділів Сил оборони.

На відео — приклад того, як чітко спрацювали воїни Сил спеціальних операцій під час знищення ворожих цілей.