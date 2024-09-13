Курська операція Сил оборони України. Спецпризначенці оприлюднили відео бойової роботи
Категорія
Україна
Дата публікації

Курська операція Сил оборони України. Спецпризначенці оприлюднили відео бойової роботи

ССО
ССО

Сили спеціальних операцій ЗСУ показали ефектне відео своєї діяльності на території Курської області РФ.

Головні тези:

  • Українські сили спеціальних операцій показали відео своєї діяльності в Курській області РФ.
  • Бійці ССО успішно здійснили засідку на окупантів, результатом якої став один знищений і двоє поранених.
  • Відео демонструє ефективність дій українських спецпризначенців у виконанні завдань на ворожій території.

У ССО оприлюднили відео бойової роботи на Курщині

Це відео, зняте в Курській області, — одна з небагатьох можливостей побачити зсередини, як працюють наші бойові групи на території противника.

Про це повідомили у ССО ЗСУ.

Зазначається, що під час роботи на Курщині воїни одного з підрозділів Сил спеціальних операцій організували засідку на бійців противника.

Результатом цієї роботи став один знищений російський солдат і двоє поранених.

Вказано, що бойова група ССО України, виконавши завдання, відступила без втрат.

Бійці ССО продовжують знищувати логістику армії РФ

Підрозділи ССО у Курській області завдають ударів по російській логістиці. Зокрема наші бійці знищують колони техніки РФ з понтонними авто.

Як зазначається, одразу кілька підрозділів ССО у Курській області завдають комплексних ударів по російській логістиці.

Ворожі колони, зокрема і з понтонними автомобілями знищують за допомогою дронів та артилерії дружніх підрозділів Сил оборони.

На відео — приклад того, як чітко спрацювали воїни Сил спеціальних операцій під час знищення ворожих цілей.

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