Курська операція Сил оборони України. Спецпризначенці оприлюднили відео бойової роботи

Сили спеціальних операцій ЗСУ показали ефектне відео своєї діяльності на території Курської області РФ.
Головні тези:
- Українські сили спеціальних операцій показали відео своєї діяльності в Курській області РФ.
- Бійці ССО успішно здійснили засідку на окупантів, результатом якої став один знищений і двоє поранених.
- Відео демонструє ефективність дій українських спецпризначенців у виконанні завдань на ворожій території.
У ССО оприлюднили відео бойової роботи на Курщині
Це відео, зняте в Курській області, — одна з небагатьох можливостей побачити зсередини, як працюють наші бойові групи на території противника.
Про це повідомили у ССО ЗСУ.
Зазначається, що під час роботи на Курщині воїни одного з підрозділів Сил спеціальних операцій організували засідку на бійців противника.
Результатом цієї роботи став один знищений російський солдат і двоє поранених.
Вказано, що бойова група ССО України, виконавши завдання, відступила без втрат.
Бійці ССО продовжують знищувати логістику армії РФ
Підрозділи ССО у Курській області завдають ударів по російській логістиці. Зокрема наші бійці знищують колони техніки РФ з понтонними авто.
Ворожі колони, зокрема і з понтонними автомобілями знищують за допомогою дронів та артилерії дружніх підрозділів Сил оборони.
На відео — приклад того, як чітко спрацювали воїни Сил спеціальних операцій під час знищення ворожих цілей.
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