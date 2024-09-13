Курская операция Сил обороны Украины. Спецназовцы обнародовали видео боевой работы

Силы специальных операций ВСУ показали эффектное видео деятельности на территории Курской области РФ.
Главные тезисы
- Силы специальных операций ВСУ продемонстрировали эффективность действий в Курской области, уничтожив вражеского солдата и ранив двоих.
- Операция в Курской области свидетельствует о профессионализме и эффективности украинского спецназа.
- Деятельность Сил специальных операций подчеркивает готовность Украины противостоять военной агрессии и отстаивать свою территорию.
- Видео боевой работы спецназовцев Сил обороны Украины в Курской области демонстрирует четкую координацию действий при уничтожении враждебных целей.
У ССО обнародовали видео боевой работы на Курщине
Это видео, снятое в Курской области, — одна из немногих возможностей увидеть изнутри, как работают наши боевые группы на территории противника.
Об этом сообщили в ССО ВСУ.
Отмечается, что во время работы на Курщине воины одного из подразделений Сил специальных операций организовали засаду на бойцов противника.
Результатом этой работы стал один уничтоженный русский солдат и двое раненых.
Указано, что боевая группа ССО Украины, выполнив задание, отступила без потерь.
Бойцы ССО продолжают уничтожать логистику армии РФ
Подразделения ССО в Курской области наносят удары по российской логистике. В частности, наши бойцы уничтожают колонны техники РФ с понтонными авто.
Вражеские колонны, в том числе и с понтонными автомобилями, уничтожают с помощью дронов и артиллерии дружественных подразделений Сил обороны.
На видео пример того, как четко сработали воины Сил специальных операций при уничтожении враждебных целей.
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