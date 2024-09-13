Курская операция Сил обороны Украины. Спецназовцы обнародовали видео боевой работы
Категория
Украина
Дата публикации

Курская операция Сил обороны Украины. Спецназовцы обнародовали видео боевой работы

ССО
ССО
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Силы специальных операций ВСУ показали эффектное видео деятельности на территории Курской области РФ.

Главные тезисы

  • Силы специальных операций ВСУ продемонстрировали эффективность действий в Курской области, уничтожив вражеского солдата и ранив двоих.
  • Операция в Курской области свидетельствует о профессионализме и эффективности украинского спецназа.
  • Деятельность Сил специальных операций подчеркивает готовность Украины противостоять военной агрессии и отстаивать свою территорию.
  • Видео боевой работы спецназовцев Сил обороны Украины в Курской области демонстрирует четкую координацию действий при уничтожении враждебных целей.

У ССО обнародовали видео боевой работы на Курщине

Это видео, снятое в Курской области, — одна из немногих возможностей увидеть изнутри, как работают наши боевые группы на территории противника.

Об этом сообщили в ССО ВСУ.

Отмечается, что во время работы на Курщине воины одного из подразделений Сил специальных операций организовали засаду на бойцов противника.

Результатом этой работы стал один уничтоженный русский солдат и двое раненых.

Указано, что боевая группа ССО Украины, выполнив задание, отступила без потерь.

Бойцы ССО продолжают уничтожать логистику армии РФ

Подразделения ССО в Курской области наносят удары по российской логистике. В частности, наши бойцы уничтожают колонны техники РФ с понтонными авто.

Как отмечается, сразу несколько подразделений ССО в Курской области наносят комплексные удары по российской логистике.

Вражеские колонны, в том числе и с понтонными автомобилями, уничтожают с помощью дронов и артиллерии дружественных подразделений Сил обороны.

На видео пример того, как четко сработали воины Сил специальных операций при уничтожении враждебных целей.

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