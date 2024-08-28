Бойцы ССО уничтожили комплекс россиян РЭБ "Сапфир" на Курщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ССО уничтожили комплекс россиян РЭБ "Сапфир" на Курщине — видео

ССО
Бойцы ССО уничтожили комплекс россиян РЭБ "Сапфир" на Курщине — видео
Читати українською

Операторы сил специальных операций в Курской области уничтожили российский комплекс РЭБ "Сапфир". Он размещался на позициях окупантов.

Главные тезисы

  • Силы специальных операций уничтожили российский комплекс РЭБ “Сапфир” на оккупированных позициях.
  • Боевые потери противника по состоянию на 28 августа 2024 года включают личный состав, военную технику и технику различных классов.
  • Комплекс РЭБ “Сапфир” обладает высокой эффективностью в обнаружении и подавлении беспилотников на значительном расстоянии.
  • После уничтожения “Сапфира” враг понес значительные потери в оборудовании и жизнях солдат.

ССО показали уничтожение комплекса РЭБ "Сапфир" на Курщине

Сообщается, что станцию радиоэлектронной борьбы наши воины обнаружили при разведке местности, находящейся под контролем противника.

Поражение нанесли ударные БПЛА, с помощью которых РЭБ "Сапфир" было уничтожено, а враг понес потери убитыми и ранеными.

Комплекс РЭБ "Сапфир" может определить беспилотник на расстоянии в 30 км. При этом противодействие РЭБ начинается уже в 5 км от комплекса при подлете БПЛА. Как уверяют в РФ, "Сапфир" может подавлять даже наземные станции управления дронами.

Какие потери армии РФ по состоянию на 28 августа 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 611 190 (+1090) человек,

  • танков — 8568 (+5) ед,

  • боевых бронированных машин — 16681 (+14) ед,

  • артиллерийских систем — 17522 (+27) ед,

  • РСЗО — 1174 (+1) ед,

  • средств ПВО — 938 (+1) ед,

  • самолетов — 368 (+1) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 14348 (+94),

  • крылатых ракет — 2553 (+6),

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 23654 (+41) ед,

  • специальной техники — 2950 (+6).

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ в сутки, 12 танков и 52 артсистемы
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ в сутки, 12 танков и 52 артсистемы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская армия дронов стала ключом успеха операции на Курщине
Украинская армия дронов стала ключом успеха операции на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ взяли в плен почти 600 военных РФ в рамках операции на Курщине — Сырский
ВСУ взяли в плен почти 600 военных РФ в рамках операции на Курщине — Сырский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?