Бойцы ССО уничтожили комплекс россиян РЭБ "Сапфир" на Курщине — видео

Операторы сил специальных операций в Курской области уничтожили российский комплекс РЭБ "Сапфир". Он размещался на позициях окупантов.
Главные тезисы
- Силы специальных операций уничтожили российский комплекс РЭБ “Сапфир” на оккупированных позициях.
- Боевые потери противника по состоянию на 28 августа 2024 года включают личный состав, военную технику и технику различных классов.
- Комплекс РЭБ “Сапфир” обладает высокой эффективностью в обнаружении и подавлении беспилотников на значительном расстоянии.
- После уничтожения “Сапфира” враг понес значительные потери в оборудовании и жизнях солдат.
ССО показали уничтожение комплекса РЭБ "Сапфир" на Курщине
Сообщается, что станцию радиоэлектронной борьбы наши воины обнаружили при разведке местности, находящейся под контролем противника.
Поражение нанесли ударные БПЛА, с помощью которых РЭБ "Сапфир" было уничтожено, а враг понес потери убитыми и ранеными.
Комплекс РЭБ "Сапфир" может определить беспилотник на расстоянии в 30 км. При этом противодействие РЭБ начинается уже в 5 км от комплекса при подлете БПЛА. Как уверяют в РФ, "Сапфир" может подавлять даже наземные станции управления дронами.
Какие потери армии РФ по состоянию на 28 августа 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 611 190 (+1090) человек,
танков — 8568 (+5) ед,
боевых бронированных машин — 16681 (+14) ед,
артиллерийских систем — 17522 (+27) ед,
РСЗО — 1174 (+1) ед,
средств ПВО — 938 (+1) ед,
самолетов — 368 (+1) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14348 (+94),
крылатых ракет — 2553 (+6),
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 23654 (+41) ед,
специальной техники — 2950 (+6).
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