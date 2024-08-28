Бойцы ССО уничтожили комплекс россиян РЭБ "Сапфир" на Курщине — видео

Операторы сил специальных операций в Курской области уничтожили российский комплекс РЭБ "Сапфир". Он размещался на позициях окупантов.

ССО показали уничтожение комплекса РЭБ "Сапфир" на Курщине

Сообщается, что станцию радиоэлектронной борьбы наши воины обнаружили при разведке местности, находящейся под контролем противника.

Поражение нанесли ударные БПЛА, с помощью которых РЭБ "Сапфир" было уничтожено, а враг понес потери убитыми и ранеными.

Комплекс РЭБ "Сапфир" может определить беспилотник на расстоянии в 30 км. При этом противодействие РЭБ начинается уже в 5 км от комплекса при подлете БПЛА. Как уверяют в РФ, "Сапфир" может подавлять даже наземные станции управления дронами.

Какие потери армии РФ по состоянию на 28 августа 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.24 ориентировочно составили: