Бійці ССО знищили комплекс росіян РЕБ "Сапфір" на Курщині — відео

Оператори Сил спеціальних операцій в Курській області знищили російський комплекс РЕБ "Сапфір". Він розташовувався на позиціях окупантів.
Головні тези:
- Бійці ССО знищили російський комплекс РЕБ “Сапфір” на позиціях окупантів у Курській області, використовуючи ударні БПЛА.
- Комплекс РЕБ “Сапфір” міг визначати безпілотник на відстані в 30 км та придушувати наземні станції керування дронами.
- Загальні бойові втрати Російської армії станом на 28 серпня 2024 року включають особовий склад, техніку та важке озброєння.
- Ураження РЕБ “Сапфір” стало результатом проведення розвідки місцевості контрольованої противником операторами ССО.
ССО показали знищення комплексу РЕБ "Сапфір" на Курщині
Повідомляється, що станцію радіоелектронной боротьби наші воїни виявили під час проведення розвідки місцевості, що перебуває під контролем противника.
Ураження нанесли ударні БПЛА, за допомогою яких РЕБ "Сапфір" було знищено, а ворог поніс втрати вбитими і пораненими.
Комплекс РЕБ "Сапфір" може визначити безпілотник на відстані в 30 км. При цьому, протидія РЕБ розпочинається вже на відстані 5 км від комплексу при підльоті БПЛА. Як запевняють в РФ, "Сапфір" може придушувати навіть наземні станції керування дронами.
Які втрати армії РФ станом на 28 серпня 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 611 190 (+1090) осіб,
танків — 8568 (+5) од,
бойових броньованих машин — 16681 (+14) од,
артилерійських систем — 17522 (+27) од,
РСЗВ — 1174 (+1) од,
засобів ППО — 938 (+1) од,
літаків — 368 (+1) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14348 (+94),
крилатих ракет — 2553 (+6),
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 23654 (+41) од,
спеціальної техніки — 2950 (+6).
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