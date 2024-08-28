Бійці ССО знищили комплекс росіян РЕБ "Сапфір" на Курщині — відео

Оператори Сил спеціальних операцій в Курській області знищили російський комплекс РЕБ "Сапфір". Він розташовувався на позиціях окупантів.

ССО показали знищення комплексу РЕБ "Сапфір" на Курщині

Повідомляється, що станцію радіоелектронной боротьби наші воїни виявили під час проведення розвідки місцевості, що перебуває під контролем противника.

Ураження нанесли ударні БПЛА, за допомогою яких РЕБ "Сапфір" було знищено, а ворог поніс втрати вбитими і пораненими.

Комплекс РЕБ "Сапфір" може визначити безпілотник на відстані в 30 км. При цьому, протидія РЕБ розпочинається вже на відстані 5 км від комплексу при підльоті БПЛА. Як запевняють в РФ, "Сапфір" може придушувати навіть наземні станції керування дронами.

Які втрати армії РФ станом на 28 серпня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.24 орієнтовно склали: