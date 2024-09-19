Чем полезна Курская операция ВСУ для Украины ― мнение военного эксперта

Украина могла использовать свой контроль над территориями в Курской области России для содействия дезертирству из российских войск. Так считает Дуг Ливермор ― старший вице-президент по разработке решений в CenCore Group и заместитель командующего отрядом специальных операций ― Объединенного командования специальных операций Национальной гвардии армии Северной Каролины.

Три способа для Украины использовать Курскую операцию Сил обороны

Курская операция Сил обороны Украины длится уже шесть недель, и, несмотря на критику на ранних этапах, есть признаки того, что она имеет успех, поскольку оказывает по крайней мере определенное влияние на важнейшую цель Украины — оттянуть российские силы из Донбасса и таким образом ослабить успешное наступление РФ на востоке. .

По мнению Ливермора, операции ВСУ в Курской области не только оказывают непосредственное влияние на поле боя, подрывая российскую военную мощь, но и действуют как психологическая война.

Осознание того, что российские силы не в состоянии обеспечить безопасность своей территории, способствовало росту недовольства. Около 150 тыс. российских мирных жителей покинули регион, оставив после себя вакуум, который Украина начала заполнять, устанавливая административный контроль над несколькими городами. Эти действия сигнализируют о намерении Украины сохранить долгосрочное присутствие в Курске. Поделиться

Аналитик также спрогнозировал, как Украина может использовать операцию в Курской области по ослаблению российской армии.

Украина могла бы расширить информационные операции, более агрессивно транслируя информацию на контролируемые Россией территории, отмечая неудачи российских военных и гуманитарных усилий Украины в оккупированных регионах. Это могло бы посеять еще большее разногласие среди русского населения. Украина могла бы использовать свой контроль над определенными территориями для содействия дезертирству из российских войск. Капитуляция сотен русских солдат указывает на уровень разочарования, который Украина могла бы использовать, обещая безопасность и гуманное поведение, и это могло бы ускорить ослабление морального духа русских военных. Способность Украины продолжать наносить точные удары глубоко на российской территории, одновременно защищая захваченные районы, будет иметь решающее значение.

Сохранение давления на российские линии поставок, ключевую военную инфраструктуру и командные центры еще больше растянет российские силы, что усложнит для Кремля проведение успешных контрнаступлений в ближайшие месяцы. Чем дольше Украина сможет удерживать Курскую область, тем больше будет политический и военный риск для Москвы, заключает эксперт.

Контрнаступление РФ на Курщине остановлено — комендатура

Силы обороны Украины приостановили наступление русских войск в Курской области. Часть ее территории остается под контролем украинских сил.

В Курской области русские войска стремились атаковать позиции подразделений ВСУ по флангам. Однако попытки окупантов удалось остановить.

Об этом сообщил 18 сентября представитель комендатуры ВСУ и спикер Минобороны Украины Алексей Дмитрашковский.

Дмитрашковский отметил, что по состоянию на данный момент ситуация стабилизировалась и сегодня она под контролем ВСУ. Несмотря на это частичного успеха, враг все же достиг.