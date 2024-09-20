Як вдалося дізнатися журналістам, військове командування РФ місяцями готувалося до українського прориву на Курщину, однак все одно не змогло зупинити Сили оборони України, коли вони зайшли на територію Росії.
Головні тези:
- РФ не змогла забезпечити ефективну оборону, хоча знала про майбутній наступ України.
- Російські солдати повтікали з позицій, а українські сили швидко взяли під контроль Суджу.
- На фронті виявлені серйозні проблеми з моральним духом російських військових, що призвело до численних випадків самогубств серед солдат.
Курська операція не стала для армії РФ несподіванкою
Видання The Guardian ознайомилося документи, які бійці ЗСУ виявили на покинутих російських позиціях у цьому регіоні.
Насамперед йдеться про звіти МВС, ФСБ і армії РФ.
В них неодноразово попереджалося про можливий наступ Сил оборони України на Курщину, а також висловлені занепокоєння щодо стрімкого падіння морального духу російських окупантів.
Чому армія РФ провалила оборону армії РФ
Журналісти звертають увагу на те, що коли 6 серпня стартувала Курська операція — багато російських солдатів просто повтікали зі своїх позицій, і за тиждень Україна повністю взяла під контроль Суджу.
Ба більше, Сили оборони України взяли в полон сотні окупантів, багато з яких були строковиками.
Журналістам поки не вдалося дізнатися, чи були такі позиції коли-небудь створені.
За словами операторів українських розвідувальних безпілотників, які працювали у цьому районі, вони ніколи не бачили жодних доказів існування таких позицій.
Ба більше, виявлені російські документи вказують на серйозні проблеми з моральним духом росіян на фронті. Насамперед йдеться про випадки самогубства російських солдатів.
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