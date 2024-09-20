Як вдалося дізнатися журналістам, військове командування РФ місяцями готувалося до українського прориву на Курщину, однак все одно не змогло зупинити Сили оборони України, коли вони зайшли на територію Росії.

Курська операція не стала для армії РФ несподіванкою

Видання The Guardian ознайомилося документи, які бійці ЗСУ виявили на покинутих російських позиціях у цьому регіоні.

Насамперед йдеться про звіти МВС, ФСБ і армії РФ.

В них неодноразово попереджалося про можливий наступ Сил оборони України на Курщину, а також висловлені занепокоєння щодо стрімкого падіння морального духу російських окупантів.

Деякі з документів — це роздруковані накази, розіслані різним підрозділам, а інші — рукописні журнали, що фіксують події та проблеми на конкретних позиціях. Найбільш ранні записи датовані кінцем 2023 року, тоді як найсвіжіші документи — лише за шість тижнів до того, як Україна почала наступ на Курську область 6 серпня, — йдеться в матеріалі. Поширити

Чому армія РФ провалила оборону армії РФ

Журналісти звертають увагу на те, що коли 6 серпня стартувала Курська операція — багато російських солдатів просто повтікали зі своїх позицій, і за тиждень Україна повністю взяла під контроль Суджу.

Ба більше, Сили оборони України взяли в полон сотні окупантів, багато з яких були строковиками.

В одному з російських наказів ішлося про не необхідність створити окопи і позиції з макетами танків і манекенами солдатів, щоб збити з пантелику українські розвідувальні безпілотники. Також вказувалося, що на ці позиції треба відправити кілька солдатів, щоб вони розпалювати вогнища вночі, ходили з факелами і переміщали час від часу манекени. Крім того, росіяни мали створити радіопереговори про ці позиції з метою їхнього перехоплення. Поширити

Журналістам поки не вдалося дізнатися, чи були такі позиції коли-небудь створені.

За словами операторів українських розвідувальних безпілотників, які працювали у цьому районі, вони ніколи не бачили жодних доказів існування таких позицій.