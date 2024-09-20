Курская операция. РФ знала о планах Украины, но провалила оборону
Категория
Украина
Дата публикации

Курская операция. РФ знала о планах Украины, но провалила оборону

Курская операция
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Источник:  The Guardian

Как удалось узнать журналистам, военное командование РФ месяцами готовилось к украинскому прорыву на Курщину, однако все равно не смогло остановить Силы обороны Украины, когда они зашли на территорию России.

Главные тезисы

  • РФ не смогла обеспечить эффективную оборону, хотя знала о грядущем наступлении Украины.
  • Российские солдаты сбежали с позиций, а украинские силы быстро взяли под контроль Суджу.
  • На фронте обнаружены серьезные проблемы с моральным духом российскиз военных, что привело к многочисленным случаям самоубийств среди солдат.

Курская операция не стала для армии РФ неожиданностью

Издание The Guardian ознакомилось с документами, которые бойцы ВСУ обнаружили на заброшенных российских позициях в этом регионе.

В первую очередь речь идет об отчетах МВД, ФСБ и армии РФ.

В них неоднократно предупреждалось о возможном наступлении Сил обороны Украины на Курщину, а также высказаны беспокойства по поводу стремительного падения морального духа российских оккупантов.

Некоторые из документов — распечатанные приказы, разосланные различным подразделениям, а другие — рукописные журналы, фиксирующие события и проблемы на конкретных позициях. Самые ранние записи датированы концом 2023 года, в то время как самые свежие документы — всего за шесть недель до того, как Украина начала наступление на Курскую область 6 августа, — сказано в материале.

Почему армия РФ провалила оборону армии РФ

Журналисты обращают внимание на то, что когда 6 августа стартовала Курская операция — многие российские солдаты просто сбежали со своих позиций, и через неделю Украина полностью взяла под контроль Суджу.

Более того, Силы обороны Украины взяли в плен сотни оккупантов, многие из которых были срочниками.

В одном из российских приказов говорилось о необходимости создания окопов и позиций с макетами танков и манекенами солдат, чтобы сбить с толку украинские разведывательные беспилотники. Также указывалось, что на эти позиции нужно отправить несколько солдат, чтобы они разжигали костры ночью, ходили с факелами и перемещали время от времени манекены. Кроме того, россияне должны были создать радиопереговоры об этих позициях с целью их перехвата.

Журналистам пока не удалось узнать, были ли такие позиции когда-нибудь созданы.

По словам операторов украинских разведывательных беспилотников, работавших в этом районе, они никогда не видели никаких доказательств существования таких позиций.

Более того, российские документы указывают на серьезные проблемы с моральным духом россиян на фронте. В первую очередь речь идет о случаях самоубийств среди российских солдат.

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