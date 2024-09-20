Как удалось узнать журналистам, военное командование РФ месяцами готовилось к украинскому прорыву на Курщину, однако все равно не смогло остановить Силы обороны Украины, когда они зашли на территорию России.

Курская операция не стала для армии РФ неожиданностью

Издание The Guardian ознакомилось с документами, которые бойцы ВСУ обнаружили на заброшенных российских позициях в этом регионе.

В первую очередь речь идет об отчетах МВД, ФСБ и армии РФ.

В них неоднократно предупреждалось о возможном наступлении Сил обороны Украины на Курщину, а также высказаны беспокойства по поводу стремительного падения морального духа российских оккупантов.

Некоторые из документов — распечатанные приказы, разосланные различным подразделениям, а другие — рукописные журналы, фиксирующие события и проблемы на конкретных позициях. Самые ранние записи датированы концом 2023 года, в то время как самые свежие документы — всего за шесть недель до того, как Украина начала наступление на Курскую область 6 августа, — сказано в материале. Поделиться

Почему армия РФ провалила оборону армии РФ

Журналисты обращают внимание на то, что когда 6 августа стартовала Курская операция — многие российские солдаты просто сбежали со своих позиций, и через неделю Украина полностью взяла под контроль Суджу.

Более того, Силы обороны Украины взяли в плен сотни оккупантов, многие из которых были срочниками.

В одном из российских приказов говорилось о необходимости создания окопов и позиций с макетами танков и манекенами солдат, чтобы сбить с толку украинские разведывательные беспилотники. Также указывалось, что на эти позиции нужно отправить несколько солдат, чтобы они разжигали костры ночью, ходили с факелами и перемещали время от времени манекены. Кроме того, россияне должны были создать радиопереговоры об этих позициях с целью их перехвата. Поделиться

Журналистам пока не удалось узнать, были ли такие позиции когда-нибудь созданы.

По словам операторов украинских разведывательных беспилотников, работавших в этом районе, они никогда не видели никаких доказательств существования таких позиций.