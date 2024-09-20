Как удалось узнать журналистам, военное командование РФ месяцами готовилось к украинскому прорыву на Курщину, однако все равно не смогло остановить Силы обороны Украины, когда они зашли на территорию России.
Главные тезисы
- РФ не смогла обеспечить эффективную оборону, хотя знала о грядущем наступлении Украины.
- Российские солдаты сбежали с позиций, а украинские силы быстро взяли под контроль Суджу.
- На фронте обнаружены серьезные проблемы с моральным духом российскиз военных, что привело к многочисленным случаям самоубийств среди солдат.
Курская операция не стала для армии РФ неожиданностью
Издание The Guardian ознакомилось с документами, которые бойцы ВСУ обнаружили на заброшенных российских позициях в этом регионе.
В первую очередь речь идет об отчетах МВД, ФСБ и армии РФ.
В них неоднократно предупреждалось о возможном наступлении Сил обороны Украины на Курщину, а также высказаны беспокойства по поводу стремительного падения морального духа российских оккупантов.
Почему армия РФ провалила оборону армии РФ
Журналисты обращают внимание на то, что когда 6 августа стартовала Курская операция — многие российские солдаты просто сбежали со своих позиций, и через неделю Украина полностью взяла под контроль Суджу.
Более того, Силы обороны Украины взяли в плен сотни оккупантов, многие из которых были срочниками.
Журналистам пока не удалось узнать, были ли такие позиции когда-нибудь созданы.
По словам операторов украинских разведывательных беспилотников, работавших в этом районе, они никогда не видели никаких доказательств существования таких позиций.
Более того, российские документы указывают на серьезные проблемы с моральным духом россиян на фронте. В первую очередь речь идет о случаях самоубийств среди российских солдат.
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