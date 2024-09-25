Курська операція. Лавров намагався влаштувати розбірки в ГА ООН

Скандальний очільник МЗС РФ Сергій Лавров не приховує свого обурення через те, що Курська операція Сил оборони України успішно продовжується на території країни-агресорки Росії. Ба більше, чимало членів ООН підтримують контрнаступ українських воїнів.
Головні тези:
- Лавров лютує через успішні дії українських Сил оборони в Курській області.
- Дипломат цинічно скаржиться на відсутність реакції з боку ГА ООН та намагається вплинути на її рішення.
- Президент України закликає до конкретних дій у боротьбі з агресією РФ.
Лавров не зміг нічого добитися від ГА ООН
Російський дипломат цинічно скаржиться на те, що представники керівництва Організації Об'єднаних націй "вважають за краще мовчати" про операцію Сил оборони України в Курській області РФ, під час якої українці нібито застосовують західну зброю.
За словами журналістів, поплічник Путіна жорстко "наїхав" на керівництво ООН перед участю в засіданні 79-ї сесії Генасамблеї ООН.
Лавров знову почав безсоромно брехати, що українські воїни "атакують цивільні об'єкти", однак не надав жодних доказів.
Російський дипломат також невдоволений тим, що представники керівництва Управління комісара ООН з прав людини для преси підготували стандартну “відмовку”: "Ми зараз вивчаємо всю цю інформацію, ми взагалі за все хороше і проти всього поганого".
Про що Зеленський говорив в ООН
Український лідер виступив під час засідання Ради безпеки ООН 24 вересня.
Глава держави звернув увагу на те, що Росія вчиняє міжнародний злочин, який не може бути виправданим.
За словами президента України, війну не можна заспокоїти розмовами — необхідні конкретні дії.
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