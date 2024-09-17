Як Трамп вестиме переговори з Путіним щодо України — пояснення Помпео
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Як Трамп вестиме переговори з Путіним щодо України — пояснення Помпео

Помпео
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Джерело:  online.ua

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявив, що для Дональда Трампа, у разі його повернення у Білий дім, не буде проблемою особисто домовлятися з російським диктатором Володимиром Путіним про завершення війни РФ проти України.

Головні тези:

  • Дональд Трамп готовий до особистих перемовин з російським диктатором Путіним щодо завершення війни РФ проти України.
  • Помпео розповів про модель стримування Росії.
  • Дипломат наголошує, що лідерам країн інколи доводиться мати справу з найгіршими злочинцями у світі, однак це частина їхньої роботи.

Помпео нагадав цікавий факт про Трампа та Україну

Американський дипломат звернув увагу на те, що протягом 4 років його роботи з президентом Дональдом Трампом Путін "не забрав жодного дюйма української землі".

Також Помпео додав, що диктатор окупував 5-ту частину України, включно з Кримом, за часів президентства Барака Обами.

За словами колишнього держсекретаря, команда Трампа надала Україні оборонні системи ще до війни, що, мовляв, стримувало нелегітимного президента РФ від вторгнення.

Проте, всього за кілька місяців після відходу Трампа з посади, Путін знову почав вбивати українців і захоплювати нові території. Коли намагаєшся передбачити, що Путін зробить у випадку президенства Трампа, можна очікувати, що модель стримування, яку ми вибудували, буде значно впливовішою для нього, ніж слабкість, яку він бачив за президенства Обами і Байдена.

Майк Помпео

Майк Помпео

Колишній держсекретар США

Трамп готовий до переговорів з Путіним

За словами американського дипломата, лідер республіканців вів перемовини з багатьма людьми, які вбивали американців.

Помпео зазначив, що розмовляв з талібами, які вбили його друзів.

Я зустрічався з Кімом, який нещодавно позбавив життя американського громадянина — утримуючи його в заручниках у Північній Кореї. Який знищив десятки тисяч своїх співвітчизників. Так, часто доводиться говорити з поганими людьми, адже саме вони стають джерелом найбільших бід, — зазначив він.

Майк Помпео наголосив, що лідерам країн інколи доводиться мати справу з найгіршими злочинцями у світі й цього просто не уникнути.

Я багато часу провів із Сі Цзіньпіном, який винен у смерті 10 млн людей через вірус, поширений з лабораторії в Ухані. Це просто робота.

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