Як Трамп вестиме переговори з Путіним щодо України — пояснення Помпео

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявив, що для Дональда Трампа, у разі його повернення у Білий дім, не буде проблемою особисто домовлятися з російським диктатором Володимиром Путіним про завершення війни РФ проти України.
Головні тези:
- Дональд Трамп готовий до особистих перемовин з російським диктатором Путіним щодо завершення війни РФ проти України.
- Помпео розповів про модель стримування Росії.
- Дипломат наголошує, що лідерам країн інколи доводиться мати справу з найгіршими злочинцями у світі, однак це частина їхньої роботи.
Помпео нагадав цікавий факт про Трампа та Україну
Американський дипломат звернув увагу на те, що протягом 4 років його роботи з президентом Дональдом Трампом Путін "не забрав жодного дюйма української землі".
Також Помпео додав, що диктатор окупував 5-ту частину України, включно з Кримом, за часів президентства Барака Обами.
За словами колишнього держсекретаря, команда Трампа надала Україні оборонні системи ще до війни, що, мовляв, стримувало нелегітимного президента РФ від вторгнення.
Трамп готовий до переговорів з Путіним
За словами американського дипломата, лідер республіканців вів перемовини з багатьма людьми, які вбивали американців.
Помпео зазначив, що розмовляв з талібами, які вбили його друзів.
Майк Помпео наголосив, що лідерам країн інколи доводиться мати справу з найгіршими злочинцями у світі й цього просто не уникнути.
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