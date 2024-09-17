Как Трамп будет вести переговоры с Путиным касательно Украины — объяснение Помпео

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что для Дональда Трампа, в случае его возвращения в Белый дом, не будет проблемой лично договариваться с российским диктатором Владимиром Путиным о завершении войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Дональд Трамп готов к личным переговорам с российским диктатором Путиным по поводу завершения войны РФ против Украины.
- Помпео рассказал о модели сдерживания России.
- Дипломат отмечает, что лидерам стран иногда приходится сталкиваться с худшими преступниками в мире, однако это часть их работы.
Помпео напомнил интересный факт о Трампе и Украине
Американский дипломат обратил внимание на то, что в течение 4 лет его работы с президентом Дональдом Трампом Путин "не забрал ни одного дюйма украинской земли".
Также Помпео добавил, что диктатор оккупировал 5-ю часть Украины, включая Крым, во времена президентства Барака Обамы.
По словам бывшего госсекретаря, команда Трампа предоставила Украине оборонные системы еще до войны, что сдерживало нелегитимного президента РФ.
Трамп готов к переговорам с Путиным
По словам американского дипломата, лидер республиканцев вел переговоры со многими людьми, которые убивали людей.
Помпео отметил, что разговаривал с талибами, убившими его друзей.
Майк Помпео подчеркнул, что лидерам стран иногда приходится сталкиваться с худшими преступниками в мире и этого просто не избежать.
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