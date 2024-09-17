Как Трамп будет вести переговоры с Путиным касательно Украины — объяснение Помпео

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что для Дональда Трампа, в случае его возвращения в Белый дом, не будет проблемой лично договариваться с российским диктатором Владимиром Путиным о завершении войны РФ против Украины.

Помпео напомнил интересный факт о Трампе и Украине

Американский дипломат обратил внимание на то, что в течение 4 лет его работы с президентом Дональдом Трампом Путин "не забрал ни одного дюйма украинской земли".

Также Помпео добавил, что диктатор оккупировал 5-ю часть Украины, включая Крым, во времена президентства Барака Обамы.

По словам бывшего госсекретаря, команда Трампа предоставила Украине оборонные системы еще до войны, что сдерживало нелегитимного президента РФ.

Однако всего через несколько месяцев после ухода Трампа с должности Путин снова начал убивать украинцев и захватывать новые территории. Когда пытаешься предположить, что Путин сделает в случае президентства Трампа, можно ожидать, что модель сдерживания, которую мы выстроили, будет более влиятельной для него, чем слабость, которую он видел при президенте Обамы и Байдена. Майк Помпео Бывший госсекретарь США

Трамп готов к переговорам с Путиным

По словам американского дипломата, лидер республиканцев вел переговоры со многими людьми, которые убивали людей.

Помпео отметил, что разговаривал с талибами, убившими его друзей.

Я встречался с Кимом, недавно лишившим жизни американского гражданина — удерживая его в заложниках в Северной Корее. Который уничтожил десятки тысяч своих соотечественников. Да, часто приходится говорить с плохими людьми, ведь именно они становятся источником самых больших бед, — отметил он. Поделиться

Майк Помпео подчеркнул, что лидерам стран иногда приходится сталкиваться с худшими преступниками в мире и этого просто не избежать.