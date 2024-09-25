Байден створює план "Б" щодо допомоги Україні. Що з ним не так

Команда американського лідера Джо Байдена наразі активно працює над планом продовження повноважень на постачання Україні допомоги на суму 5,9 мільярдів доларів після 1 жовтня. Як відомо, саме тоді у Штатах розпочинається новий фінансовий рік.

Україна може отримати допомогу від Штатів, але є одне “але”

Що важливо розуміти, йдеться про ухвалений у квітні пакет допомоги, згідно з яким Міністерство оборони може використовувати власні запаси для швидкого переміщення зброї та обладнання в Україну.

Згодом з цих коштів профінансують заміну американського обладнання у власних арсеналах.

За словами журналістів, цей новий обхідний шлях, який вимагає від команди Байдена оголосити, що вона використає решту допомоги в найближчі місяці, дасть можливість Пентагону продовжувати постачати зброю Києву.

Головний нюанс полягає в тому, що згідно з цією схемою Штати не зможуть надавати ЗСУ нові типи обладнання, яких не було в попередніх пакетах.

За словами спікера Міноборони США Чарлі Дітца, вчасна реалізація нового плану дозволить вивести постачання за межі нового фінансового року.

Ба більше, наголошується, що новий план збереже його роботу навіть без рішення Конгресу.

Байден проведе таємну зустріч щодо України

10 жовтня очільник Білого дому прибуде до Німеччини з офіційним візитом та проведе переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Згідно з даними ЗМІ, також туди запросять президента Франції Еммануеля Макрона та британського лідера Кіра Стармера.

Станом на сьогодні ці переговори організовують таємно, однак про них можуть все-таки оголосити згодом.

Вони пройдуть у так званому форматі "четвірки". У центрі уваги західних лідерів знову буде посилення підтримки України.

Чому на зустріч не запросили інших союзників — поки невідомо.