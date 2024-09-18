Усе залежить від Байдена. Що Зеленський хоче запропонувати президенту США

План перемоги України, який глава держави Володимир Зеленський незабаром представить американському колезі Джо Байден, містить пункт про те, що Україну мають запросити до НАТО до кінця 2024 року. Про це пише французький оглядач Сільві Кауффманн.
Головні тези:
- Зеленський розраховує на підтримку американського президента для завершення війни РФ проти України.
- Одна з головних цілей українського лідера - вступ України до НАТО.
- Пропозиція Зеленського про вступ до НАТО може зіткнутися з опозицією від Байдена, зокрема через його упередження з часів холодної війни.
Зеленський надіється, що Байден підтримає його пропозицію
Як зазначає оглядач, український лідер має намір завершити війну якомога швидше, тому хоче підштовхнути очільника Білого дому до рішучих дій на цьому шляху.
Зеленський знає, що Україна повинна вступити в переговори з позиції сили, однак без підтримки Штатів це буде вкрай складно зробити.
Одна з головних цілей Володимира Зеленського та його команди полягає в тому, щоб України запросили до НАТО.
Чому наразі це вкрай проблематично?
Французький оглядач звертає увагу на те, що чинний очільник Білого дому — це людина часів холодної війни.
Джо Байден давно переконав себе в тому, що членство України в НАТО призведе до Третьої світової війни.
Це означає, що нова пропозиція Володимира Зеленського навряд йому сподобається.
Сільві Кауффманн припускає, що українського лідера могли надихнути слова радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана.
Як відомо, останній нещодавно заявив, що Джо Байден "сповнений рішучості використати чотири місяці [що залишилися до закінчення терміну його повноважень], щоб поставити Україну в найкраще можливе становище для перемоги".
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