Усе залежить від Байдена. Що Зеленський хоче запропонувати президенту США

План перемоги України, який глава держави Володимир Зеленський незабаром представить американському колезі Джо Байден, містить пункт про те, що Україну мають запросити до НАТО до кінця 2024 року. Про це пише французький оглядач Сільві Кауффманн.

Зеленський надіється, що Байден підтримає його пропозицію

Як зазначає оглядач, український лідер має намір завершити війну якомога швидше, тому хоче підштовхнути очільника Білого дому до рішучих дій на цьому шляху.

Зеленський знає, що Україна повинна вступити в переговори з позиції сили, однак без підтримки Штатів це буде вкрай складно зробити.

Зеленський не хоче, щоб йому нав'язували будь-які примусові рішення. У зв'язку з цим він розробив "мирний план" і "план перемоги", які він планує у Вашингтоні представити президенту Джо Байдену, двом кандидатам — Дональду Трампу і Камалі Гарріс — і Конгресу. За словами обізнаного джерела, "мирний план" має привести до відновлення миру. Другий план спрямований на те, щоб зробити Україну сильнішою після досягнення мирної угоди, — пише Сільві Кауффманн. Поширити

Одна з головних цілей Володимира Зеленського та його команди полягає в тому, щоб України запросили до НАТО.

Чому наразі це вкрай проблематично?

Французький оглядач звертає увагу на те, що чинний очільник Білого дому — це людина часів холодної війни.

Джо Байден давно переконав себе в тому, що членство України в НАТО призведе до Третьої світової війни.

Це означає, що нова пропозиція Володимира Зеленського навряд йому сподобається.

Усе залежить від рішення Байдена, — заявив раніше Зеленський у коментарі Le Monde. Поширити

Сільві Кауффманн припускає, що українського лідера могли надихнути слова радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана.