РФ почала відводити літаки. Зеленський перерахував наслідки зволікання союзників

Як заявив президент України Володимир Зеленський, він досі не отримав дозволу від США на удари далекобійною зброєю углиб території РФ, а країна-агресорка за цей час уже почала перекидати свої літаки якомога подалі.

Союзники занадто довго зволікають з рішеннями щодо України

За словами глави держави, у нього та його команди були зустрічі з офіційними особами (США — ред.) з цього приводу, однак прогресу в цьому питанні досі немає.

Я сказав: ми чекали надто довго. Тепер Росія почала відводити свої літаки зі 100 км, 150 км, 300 на 500. Після цього я скажу вам, що тепер нам потрібно більше дозволів. Володимир Зеленський Президент України

Журналіст вирішив уточнити у Володимира Зеленського, чи Україна вже отримала дозвіл на далекобійні удари по території РФ від США, український лідер відповів: "Ні, досі ні".

Варто також зазначити, що 14 вересня британська інформаційна агенція Reuters повідомила, що Україна спершу просила США використовувати ракети великої дальності ATACMS для ураження російських авіабаз.

Проте зараз потенційні цілі для українських далекобійних ударів включають російські військові командні центри, склади пального і озброєння, а також місця зосередження військ.

Україна не може оснастити й третину своїх бригад

За словами Володимира Зеленського, постачання допомоги від союзників відбувається надто повільно.

По-друге, нам потрібно підготувати 14 бригад. Досі в нас цього немає, і з цього пакета бригад ми не оснастили навіть 4, — наголосив глава держави. Поширити

Він також звернув увагу на те, що під час восьмимісячної паузи, що передувала позитивному рішенню Конгресу США щодо допомоги Україні, були використані всі резерви.

Як зазначив Зеленський, у нього та його команди просто не було іншого виходу.