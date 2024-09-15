Россия начала отводить самолеты. Зеленский перечислил последствия промедления союзников

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, он до сих пор не получил разрешения от США на удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ, а страна-агрессорка уже начала перебрасывать свои самолеты как можно дальше.
Главные тезисы
- Украина ожидает разрешения на удары по территории РФ от США, пока Россия спасает свою авиацию.
- Процесс получения помощи от союзников для Украины затягивается, что усложняет оборонные возможности страны.
- Несмотря на усилия украинской стороны, изменить ситуацию крайне сложно.
Союзники слишком долго медлят с решениями относительно Украины
По словам главы государства, у него и его команды были встречи с официальными лицами (США — ред.) на этот счет, однако прогресса в этом вопросе до сих пор нет.
Журналист решил уточнить у Владимира Зеленского, получила ли Украина разрешение на дальнобойные удары по территории РФ от США, украинский лидер ответил: "Нет, до сих пор нет".
Следует также отметить, что 14 сентября британское информационное агентство Reuters сообщило, что Украина сначала просила США использовать ракеты большой дальности ATACMS для поражения российских авиабаз.
Однако сейчас потенциальные цели для украинских дальнобойных ударов включают российские военные командные центры, склады горючего и вооружения, а также места сосредоточения войск.
Украина не может оснастить и треть своих бригад
По словам Владимира Зеленского, поставка помощи от союзников происходит слишком медленно.
Он также обратил внимание на то, что во время восьмимесячной паузы, предшествовавшей положительному решению Конгресса США о помощи Украине, были использованы все резервы.
Как отметил Зеленский, у него и его команды просто не было иного выхода.
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