В ФРГ все активнее начинает работать российское лобби. В первую очередь речь идет о леворадикальном лидере немецкой партии BSW Саре Вагенкнехт, которую журналисты часто называют "подругой Путина". В этот раз она предложила пророссийский “мирный план” для Украины.
Главные тезисы
- План включает предложение о прекращении поставок оружия Украине.
- Более того, Вагенкнехт требует от команды Владимира Зеленского готовности к компромиссам и переговорам.
- Ее позиция и партийная поддержка могут повлиять на политическую ситуацию в Германии.
Что известно о еще одном пророссийском "мирном плане" для Украины
Вагенкнехт призывает Запад предложить нелегитимному президенту РФ Путину такой план: союзники Киева остановят поставки оружия Украине, если диктатор "согласится на немедленное прекращение огня на текущей линии фронта".
Более того, она продвигает мысль о том, что следует начинать переговоры касательно территорий, которые оккупировала Россия.
Что важно понимать, после начала оккупации страна-агрессор РФ годами заселяла в эти регионы своих граждан, тогда как украинцы были вынуждены их покинуть.
Сара Вагенкнехт озвучила немыслимые требования для Украины
Журналисты также поинтересовались у нее, на какие уступки, как она считает, должна пойти Украина, чтобы война наконец-то закончилась.
Кроме того, Сара Вагенкнехт продолжает активно критиковать стратегию поставки Украине оружия для победы в войне и оставила открытым вопрос, должна ли пойти Россия на какие-либо уступки и на какие.
Что важно понимать, на последних местных выборах в Саксонии и Тюрингии партия Вагенкнехт получила значительные позиции и будет играть важную роль в формировании коалиций.
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