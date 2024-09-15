Приспешница Путина реализует в Германии новый план диктатора касательно Украины
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Приспешница Путина реализует в Германии новый план диктатора касательно Украины

Сара Вагенкнехт
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Источник:  tagesspiegel.de

В ФРГ все активнее начинает работать российское лобби. В первую очередь речь идет о леворадикальном лидере немецкой партии BSW Саре Вагенкнехт, которую журналисты часто называют "подругой Путина". В этот раз она предложила пророссийский “мирный план” для Украины.

Главные тезисы

  • План включает предложение о прекращении поставок оружия Украине.
  • Более того, Вагенкнехт требует от команды Владимира Зеленского готовности к компромиссам и переговорам.
  • Ее позиция и партийная поддержка могут повлиять на политическую ситуацию в Германии.

Что известно о еще одном пророссийском "мирном плане" для Украины

Вагенкнехт призывает Запад предложить нелегитимному президенту РФ Путину такой план: союзники Киева остановят поставки оружия Украине, если диктатор "согласится на немедленное прекращение огня на текущей линии фронта".

Более того, она продвигает мысль о том, что следует начинать переговоры касательно территорий, которые оккупировала Россия.

И тогда вам придется вести переговоры о том, что происходит в районах, где сейчас находятся россияне… Нужно спросить людей на Донбассе и в Крыму, какой стране они хотят принадлежать на референдуме под наблюдением ООН, — цинично предложила приспешница Путина.

Что важно понимать, после начала оккупации страна-агрессор РФ годами заселяла в эти регионы своих граждан, тогда как украинцы были вынуждены их покинуть.

Сара Вагенкнехт озвучила немыслимые требования для Украины

Журналисты также поинтересовались у нее, на какие уступки, как она считает, должна пойти Украина, чтобы война наконец-то закончилась.

Она должна быть готова к переговорам и компромиссу, особенно касательно своей цели по членству в НАТО, — цинично заявила приспешница Путина.

Кроме того, Сара Вагенкнехт продолжает активно критиковать стратегию поставки Украине оружия для победы в войне и оставила открытым вопрос, должна ли пойти Россия на какие-либо уступки и на какие.

Что важно понимать, на последних местных выборах в Саксонии и Тюрингии партия Вагенкнехт получила значительные позиции и будет играть важную роль в формировании коалиций.

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