У ФРН дедалі активніше починає працювати російське лобі. Насамперед йдеться про ліворадикальну лідерку німецької партії BSW Сару Вагенкнехт, яку журналісти часто називають "подругою Путіна". Цього разу вона запропонувала проросійський "мирний план" для України.

Що відомо про ще один проросійський "мирний план" для України

Вагенкнехт закликає Захід запропонувати нелегітимному президенту РФ Путіну такий план: союзники Києва зупинять постачання зброї Україні, якщо диктатор "погодиться на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту".

Ба білтше, вона просуває думку про те, що слід починати переговори щодо територій, які окупувала Росія.

І тоді вам доведеться вести переговори про те, що відбувається в районах, де зараз перебувають росіяни… Потрібно запитати людей на Донбасі та в Криму, до якої країни вони хочуть належати, на референдумі під наглядом ООН, — цинічно запропонувала поплічниця Путіна. Поширити

Що важливо розуміти, після початку окупації країна-агресорка РФ роками заселяла у ці регіони своїх громадян, тоді як українці були вимушені їх покинути.

Сара Вагенкнехт вигадала немислимі вимоги для України

Журналісти також поцікавилися у скандальної німецької політикині, на які поступки, як вона вважає, має піти Україна, щоб війна нарешті закінчилися.

Вона повинна бути готова до переговорів і компромісу — особливо стосовно своєї цілі щодо членства в НАТО, — цинічно заявила поплічниця Путіна. Поширити

Окрім того, Сара Вагенкнехт продовжує активно критикувати стратегію постачання Україні зброї для перемоги у війні та залишила відкритим питання, чи повинна піти Росія якісь поступки і на які.