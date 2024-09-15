У ФРН дедалі активніше починає працювати російське лобі. Насамперед йдеться про ліворадикальну лідерку німецької партії BSW Сару Вагенкнехт, яку журналісти часто називають "подругою Путіна". Цього разу вона запропонувала проросійський "мирний план" для України.
Головні тези:
- План включає пропозицію щодо припинення постачання зброї Україні.
- Ба більше, Вагенкнехт вимагає від команди Володимира Зеленського готовності до компромісів та переговорів.
- Її позиція та партійна підтримка можуть вплинути на політичну ситуацію у Німеччині.
Що відомо про ще один проросійський "мирний план" для України
Вагенкнехт закликає Захід запропонувати нелегітимному президенту РФ Путіну такий план: союзники Києва зупинять постачання зброї Україні, якщо диктатор "погодиться на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту".
Ба білтше, вона просуває думку про те, що слід починати переговори щодо територій, які окупувала Росія.
Що важливо розуміти, після початку окупації країна-агресорка РФ роками заселяла у ці регіони своїх громадян, тоді як українці були вимушені їх покинути.
Сара Вагенкнехт вигадала немислимі вимоги для України
Журналісти також поцікавилися у скандальної німецької політикині, на які поступки, як вона вважає, має піти Україна, щоб війна нарешті закінчилися.
Окрім того, Сара Вагенкнехт продовжує активно критикувати стратегію постачання Україні зброї для перемоги у війні та залишила відкритим питання, чи повинна піти Росія якісь поступки і на які.
Що важливо розуміти, під час останніх місцевих виборах у Саксонії та Тюрингії партія Вагенкнехт здобула значні позиції та відіграватиме важливу роль у формуванні коаліцій.
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