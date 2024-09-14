Путін може вдатися до "плану В" на тлі посилення підтримки України Заходом

Іноземні експерти припускають, що російський диктатор Володимир Путін може наказати провести ядерні випробування, якщо союзники дозволять Україні бити вглиб РФ їхньої зброєю.

Путін спробує ще раз залякати Захід ядерною зброєю

З коментарем з цього приводу уже виступив Ульріх Куен, який є фахівцем зі зброї в Інституті дослідження проблем миру та політики безпеки в Гамбурзі.

На переконання останнього, нелегітимний президент РФ дійсно може надіслати якийсь ядерний сигнал — до прикладу, випробування ядерної зброї, щоб налякати союзників України.

Куен також додав, що це було б драматичною ескалацією конфлікту.

Питання в тому, які стріли пан Путін залишив пускати, якщо Захід продовжить допомагати Україні, окрім фактичного ядерного використання?, — поцікавився він. Поширити

Що також важливо розуміти, країна-агресорка РФ не проводила випробування ядерної зброї останні 34 роки, однак Путін може вдатися до “плану В”, оскільки не хоче, щоб НАТО ігнорував його погрози.

Як пояснює Куен, Путін може відчути, що його вважають слабким через посилення підтримки України НАТО.

Путін може спробувати втягнути Британію у війну

На думку Герхарда Манготта, експерта з безпеки Інсбрукського університету в Австрії, Путін справді може провести ядерні навчання.

Вони (росіяни — ред.) зробили всі необхідні приготування. Вони можуть підірвати тактичну ядерну зброю десь на сході країни, щоб продемонструвати, що (вони) мають на увазі, коли кажуть, що ми врешті-решт вдамося до ядерної зброї, — зазначив фахівець Поширити

Колишній радник Кремля Сергій Марков озвучив прогноз, що Путін може звинуватити Британію у прямій збройній агресії.

Цілком можливо, що Росія почне завдати ударів по британських безпілотниках і військових літаках поблизу своїх кордонів, наприклад, над Чорним морем.