Дуже небезпечно. Білий дім відповів на нові погрози Путіна

Команда американського лідера Джо Байдена вважає нові погрози російського диктатора Володимира Путіна “дуже небезпечними”, однак також зазначає, що в них немає нічого нового.

США не здивовані спробами Путіна залякати Захід

З офіційною заявою з цього приводу виступила речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр.

Його коментарі (Путіна — ред.) це безперечно дуже небезпечна риторика. Але вона не нова для Росії. Насправді це було головним повідомленням російської пропаганди в їхній війні. Це їхня агресія. Це те, що вони зробили, — зазначила спікерка. Поширити

Карін Жан Пʼєр вкотре нагадала Кремлю про те, що війна може одразу закінчитися, якщо нелегітимний президент РФ виведе свою армію з України.

За її словами, політика Білого дому щодо ударів американською зброєю вглиб Росії поки жодним чином не змінилася.

Речниця також додала, що поки не очікується жодних великих оголошень стосовно цієї теми після зустрічі президента США Джо Байдена із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Джо Байден та Кір Стармер (Фото: facebook.com/WhiteHouse)

Що відомо про останні заяви Путіна

Нещодавно нелегітимний президент РФ Володимир Путін почав стверджувати, що дозвіл на удари України далекобійними ракетами по російській території в його уяві означають "пряму участь" НАТО у війні з Росією.

Диктатор цинічно бреше, що українська армія, мовляв, "не може" сама здійснювати такі удари.

Це можливо тільки з використанням розвідданих із супутників, яких Україна не має в своєму розпорядженні, це дані тільки із супутників або Євросоюзу, або Сполучених Штатів — загалом, із натовських супутників, — бідкається Путін. Поширити

Нелегітимний глава Кремля пригрозив, що Росія буде ухвалювати "відповідні рішення з огляду на ті загрози, які нам створюватимуться".