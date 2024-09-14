Дуже небезпечно. Білий дім відповів на нові погрози Путіна

Команда американського лідера Джо Байдена вважає нові погрози російського диктатора Володимира Путіна “дуже небезпечними”, однак також зазначає, що в них немає нічого нового.
Головні тези:
- Нові погрози Путіна не здивували та не злякали нікого у Білому домі.
- Реакція Білого дому свідчить про готовність до діалогу та збереження мирного підходу.
- Путін безпідставно звинувачує НАТО у втручанні у війну, створюючи напругу на міжнародній арені.
США не здивовані спробами Путіна залякати Захід
З офіційною заявою з цього приводу виступила речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр.
Карін Жан Пʼєр вкотре нагадала Кремлю про те, що війна може одразу закінчитися, якщо нелегітимний президент РФ виведе свою армію з України.
За її словами, політика Білого дому щодо ударів американською зброєю вглиб Росії поки жодним чином не змінилася.
Речниця також додала, що поки не очікується жодних великих оголошень стосовно цієї теми після зустрічі президента США Джо Байдена із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.
Що відомо про останні заяви Путіна
Нещодавно нелегітимний президент РФ Володимир Путін почав стверджувати, що дозвіл на удари України далекобійними ракетами по російській території в його уяві означають "пряму участь" НАТО у війні з Росією.
Диктатор цинічно бреше, що українська армія, мовляв, "не може" сама здійснювати такі удари.
Нелегітимний глава Кремля пригрозив, що Росія буде ухвалювати "відповідні рішення з огляду на ті загрози, які нам створюватимуться".
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