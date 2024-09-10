Результат буде. Прокурор МКС відреагував на відмову Монголії заарештувати Путіна

Прокурор МКС Карім Хан зазначив, що виконання норм Римського статуту МКС є неідеальним. Проте відмова Монголії арештувати нелегітимного президента РФ Володимира Путіна не є причиною для розчарування.
Головні тези:
- Виконання норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду не завжди є ідеальним, зауважив прокурор МКС.
- Відмова Монголії арештувати Путіна не є причиною для розчарування, існує спеціальна процедура для таких випадків згідно з Римським статутом.
- Значення співпраці з МКС та дотримання його норм є важливим для реалізації міжнародного права, незважаючи на складнощі.
- Монголія пояснила відмову арештувати Путіна енергетичною залежністю від Росії та політикою нейтралітету в своїх дипломатичних відносинах.
Прокурор МКС не вважає причиною для розчарування відмову Монголії від арешту Путіна
Як підкреслив прокурор МКС Карім Хан, наразі співпраця з МКС та дотримання його норм залишаються не на найвищому рівні, і в минулому вже були випадки, коли держави відмовлялися співпрацювати з судом.
Проте, за словами Хана, "не варто розчаровуватися". Він запевнив, що результати обов’язково будуть, хоча досягти їх буде нелегко.
Прокурор також пояснив, що у разі відмови країни-підписанта Римського статуту виконувати свої зобов’язання існує певний алгоритм дій.
Він також нагадав, що ситуація, яка виникла в Монголії під час візиту Путіна, стала першою з моменту видачі ордерів на арешт.
Як Монголія коментує візит Путіна
3 вересня влада Монголії почала стверджувати, що знаходиться перебуває в енергетичній залежності від країни-агресорки Росії.
Саме тому, мовляв, вони не можуть заарештувати нелегітимного президента РФ Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду.
Ба більше, за його словами, Улаанбаатар завжди дотримувався політики нейтралітету у всіх своїх дипломатичних відносинах.
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