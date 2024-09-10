Результат буде. Прокурор МКС відреагував на відмову Монголії заарештувати Путіна
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Результат буде. Прокурор МКС відреагував на відмову Монголії заарештувати Путіна

Результат буде. Прокурор МКС відреагував на відмову Монголії заарештувати Путіна

Прокурор МКС Карім Хан зазначив, що виконання норм Римського статуту МКС є неідеальним. Проте відмова Монголії арештувати нелегітимного президента РФ Володимира Путіна не є причиною для розчарування.

Головні тези:

  • Виконання норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду не завжди є ідеальним, зауважив прокурор МКС.
  • Відмова Монголії арештувати Путіна не є причиною для розчарування, існує спеціальна процедура для таких випадків згідно з Римським статутом.
  • Значення співпраці з МКС та дотримання його норм є важливим для реалізації міжнародного права, незважаючи на складнощі.
  • Монголія пояснила відмову арештувати Путіна енергетичною залежністю від Росії та політикою нейтралітету в своїх дипломатичних відносинах.

Прокурор МКС не вважає причиною для розчарування відмову Монголії від арешту Путіна

Як підкреслив прокурор МКС Карім Хан, наразі співпраця з МКС та дотримання його норм залишаються не на найвищому рівні, і в минулому вже були випадки, коли держави відмовлялися співпрацювати з судом.

Проте, за словами Хана, "не варто розчаровуватися". Він запевнив, що результати обов’язково будуть, хоча досягти їх буде нелегко.

Ми рухаємося до реального застосування міжнародного права і робимо це разом, — зазначив Хан, відповідаючи на питання, чи можна вважати, що міжнародне право продовжує діяти.

Прокурор також пояснив, що у разі відмови країни-підписанта Римського статуту виконувати свої зобов’язання існує певний алгоритм дій.

Римський статут передбачає спеціальну процедуру для таких випадків, коли держава відмовляється співпрацювати з судом. Це питання розглядається суддями, і зазвичай у таких ситуаціях скликається загальне засідання всіх держав-членів МКС для ухвалення рішення, — додав Хан.

Він також нагадав, що ситуація, яка виникла в Монголії під час візиту Путіна, стала першою з моменту видачі ордерів на арешт.

Це був перший випадок, коли Путін перебував на території держави, яка підписала Римський статут. Задокументовано, що інших країн-членів МКС він не відвідував, що свідчить про те, що ордери на арешт вже мають свій вплив, — підсумував прокурор.

Як Монголія коментує візит Путіна

3 вересня влада Монголії почала стверджувати, що знаходиться перебуває в енергетичній залежності від країни-агресорки Росії.

Саме тому, мовляв, вони не можуть заарештувати нелегітимного президента РФ Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду.

Монголія імпортує 95% своїх нафтопродуктів та понад 20% електроенергії від наших найближчих сусідів, які раніше страждали від перебоїв з технічних причин. Ці постачання мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу, — заявив представник Монголії.

Ба більше, за його словами, Улаанбаатар завжди дотримувався політики нейтралітету у всіх своїх дипломатичних відносинах.

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