Прокурор МКС Карім Хан зазначив, що виконання норм Римського статуту МКС є неідеальним. Проте відмова Монголії арештувати нелегітимного президента РФ Володимира Путіна не є причиною для розчарування.

Прокурор МКС не вважає причиною для розчарування відмову Монголії від арешту Путіна

Як підкреслив прокурор МКС Карім Хан, наразі співпраця з МКС та дотримання його норм залишаються не на найвищому рівні, і в минулому вже були випадки, коли держави відмовлялися співпрацювати з судом.

Проте, за словами Хана, "не варто розчаровуватися". Він запевнив, що результати обов’язково будуть, хоча досягти їх буде нелегко.

Ми рухаємося до реального застосування міжнародного права і робимо це разом, — зазначив Хан, відповідаючи на питання, чи можна вважати, що міжнародне право продовжує діяти. Поширити

Прокурор також пояснив, що у разі відмови країни-підписанта Римського статуту виконувати свої зобов’язання існує певний алгоритм дій.

Римський статут передбачає спеціальну процедуру для таких випадків, коли держава відмовляється співпрацювати з судом. Це питання розглядається суддями, і зазвичай у таких ситуаціях скликається загальне засідання всіх держав-членів МКС для ухвалення рішення, — додав Хан. Поширити

Він також нагадав, що ситуація, яка виникла в Монголії під час візиту Путіна, стала першою з моменту видачі ордерів на арешт.

Це був перший випадок, коли Путін перебував на території держави, яка підписала Римський статут. Задокументовано, що інших країн-членів МКС він не відвідував, що свідчить про те, що ордери на арешт вже мають свій вплив, — підсумував прокурор. Поширити

Як Монголія коментує візит Путіна

3 вересня влада Монголії почала стверджувати, що знаходиться перебуває в енергетичній залежності від країни-агресорки Росії.

Саме тому, мовляв, вони не можуть заарештувати нелегітимного президента РФ Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду.

Монголія імпортує 95% своїх нафтопродуктів та понад 20% електроенергії від наших найближчих сусідів, які раніше страждали від перебоїв з технічних причин. Ці постачання мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу, — заявив представник Монголії. Поширити

Ба більше, за його словами, Улаанбаатар завжди дотримувався політики нейтралітету у всіх своїх дипломатичних відносинах.