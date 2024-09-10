Результат будет. Прокурор МКС отреагировал на отказ Монголии арестовать Путина
Категория
Мир
Дата публикации

Результат будет. Прокурор МКС отреагировал на отказ Монголии арестовать Путина

Результат будет. Прокурор МКС отреагировал на отказ Монголии арестовать Путина
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Прокурор МКС Карим Хан отметил, что исполнение норм Римского устава МКС является неидеальным. Однако отказ Монголии арестовать нелегитимного президента РФ Владимира Путина не является причиной разочарования.

Главные тезисы

  • Прокурор МКС отметил, что отказ Монголии арестовать Путина не вызывает разочарования и является частью непростого исполнения норм Римского устава МКС.
  • Сотрудничество с МКС остается на низком уровне, но прокурор уверяет, что результаты будут достигнуты, хотя это будет нелегко.
  • При отказе стран-подписантов Римского устава сотрудничать с судом предусмотрен определенный алгоритм действий, включая созыв всеобщего заседания для принятия решения.
  • Власти Монголии объявили о своей энергетической зависимости от России как причине неспособности арестовать Путина, указывая на важность поставок нефтепродуктов и электроэнергии для страны.
  • Монголия подчеркнула, что всегда придерживалась политики нейтралитета в дипломатических отношениях и не может игнорировать свою энергетическую зависимость от России.

Прокурор МКС не считает причиной разочарования отказ Монголии от ареста Путина

Как подчеркнул прокурор МКС Карим Хан, сотрудничество с МКС и соблюдение его норм остаются не на самом высоком уровне, и в прошлом уже были случаи, когда государства отказывались сотрудничать с судом.

Однако, по словам Хана, "не стоит разочаровываться". Он заверил, что результаты обязательно будут, хотя их достичь будет нелегко.

Мы двигаемся к реальному применению международного права и делаем это вместе, — отметил Хан, отвечая на вопрос, можно ли считать, что международное право продолжает действовать.

Прокурор также пояснил, что в случае отказа страны-подписанта Римского устава выполнять свои обязательства существует определенный алгоритм действий.

Римский устав предусматривает специальную процедуру для случаев, когда государство отказывается сотрудничать с судом. Этот вопрос рассматривается судьями, и обычно в таких ситуациях созывается всеобщее заседание всех государств-членов МКС для принятия решения, — добавил Хан.

Он также напомнил, что сложившаяся в Монголии ситуация во время визита Путина стала первой с момента выдачи ордеров на арест.

Это был первый случай, когда Путин находился на территории государства, подписавшего Римский устав. Задокументировано, что других стран-членов МКС он не посещал, что свидетельствует о том, что ордера на арест уже имеют свое влияние, подытожил прокурор.

Как Монголия комментирует визит Путина

3 сентября власти Монголии начали утверждать, что находится в энергетической зависимости от страны-агрессорки России.

Именно поэтому они не могут арестовать нелегитимного президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда.

Монголия импортирует 95% своих нефтепродуктов и более 20% электроэнергии от наших ближайших соседей, ранее страдавших перебоями по техническим причинам. Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа, заявил представитель Монголии.

Более того, по его словам, Улаанбаатар всегда придерживался политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях.

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