Прокурор МКС Карим Хан отметил, что исполнение норм Римского устава МКС является неидеальным. Однако отказ Монголии арестовать нелегитимного президента РФ Владимира Путина не является причиной разочарования.

Прокурор МКС не считает причиной разочарования отказ Монголии от ареста Путина

Как подчеркнул прокурор МКС Карим Хан, сотрудничество с МКС и соблюдение его норм остаются не на самом высоком уровне, и в прошлом уже были случаи, когда государства отказывались сотрудничать с судом.

Однако, по словам Хана, "не стоит разочаровываться". Он заверил, что результаты обязательно будут, хотя их достичь будет нелегко.

Мы двигаемся к реальному применению международного права и делаем это вместе, — отметил Хан, отвечая на вопрос, можно ли считать, что международное право продолжает действовать. Поделиться

Прокурор также пояснил, что в случае отказа страны-подписанта Римского устава выполнять свои обязательства существует определенный алгоритм действий.

Римский устав предусматривает специальную процедуру для случаев, когда государство отказывается сотрудничать с судом. Этот вопрос рассматривается судьями, и обычно в таких ситуациях созывается всеобщее заседание всех государств-членов МКС для принятия решения, — добавил Хан. Поделиться

Он также напомнил, что сложившаяся в Монголии ситуация во время визита Путина стала первой с момента выдачи ордеров на арест.

Это был первый случай, когда Путин находился на территории государства, подписавшего Римский устав. Задокументировано, что других стран-членов МКС он не посещал, что свидетельствует о том, что ордера на арест уже имеют свое влияние, подытожил прокурор. Поделиться

Как Монголия комментирует визит Путина

3 сентября власти Монголии начали утверждать, что находится в энергетической зависимости от страны-агрессорки России.

Именно поэтому они не могут арестовать нелегитимного президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда.

Монголия импортирует 95% своих нефтепродуктов и более 20% электроэнергии от наших ближайших соседей, ранее страдавших перебоями по техническим причинам. Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа, заявил представитель Монголии. Поделиться

Более того, по его словам, Улаанбаатар всегда придерживался политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях.