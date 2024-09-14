Очень опасно. Белый дом ответил на новые угрозы Путина

Команда американского лидера Джо Байдена считает новые угрозы российского диктатора Владимира Путина "очень опасными", однако также отмечает, что в них нет ничего нового.

США не удивлены попытками Путина запугать Запад

С официальным заявлением по этому поводу выступила спикер Белого дома Карин Жан Пьер.

Его комментарии (Путина — ред.) это, безусловно, очень опасная риторика. Но она не нова для России. На самом деле, это было главным сообщением российской пропаганды в их войне. Это их злость. Это то, что они сделали, — отметила спикер. Поделиться

Карин Жан Пьер еще раз напомнила Кремлю о том, что война может сразу закончиться, если нелегитимный президент РФ выведет свою армию из Украины.

По ее словам, политика Белого дома касательно ударов американским оружием вглубь России пока никоим образом не изменилась.

Спикер также добавила, что пока не ожидается никаких больших объявлений по этой теме после встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Британии Киром Стармером.

Джо Байден и Кир Стармер (Фото: facebook.com/WhiteHouse)

Что известно о последних заявлениях Путина

Недавно нелегитимный президент РФ Владимир Путин начал утверждать, что разрешение на удары Украины дальнобойными ракетами по российской территории в его воображении означают "прямое участие" НАТО в войне с Россией.

Диктатор цинично лжет, что украинская армия, мол, "не может" сама совершать такие удары.

Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, это данные только со спутников либо из Евросоюза, либо из Соединенных Штатов — в общем, из натовских спутников, — жалуется Путин. Поделиться

Нелегитимный глава Кремля пригрозил, что Россия будет принимать "соответствующие решения, учитывая те угрозы, которые нам будут создаваться".