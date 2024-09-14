Команда американского лидера Джо Байдена считает новые угрозы российского диктатора Владимира Путина "очень опасными", однако также отмечает, что в них нет ничего нового.
Главные тезисы
- Новые угрозы Путина не удивили и не испугали никого в Белом доме.
- Реакция Белого дома свидетельствует о готовности к диалогу и сохранении мирного подхода.
- Путин безосновательно обвиняет НАТО во вмешательстве в войну, создавая напряжение на международной арене.
США не удивлены попытками Путина запугать Запад
С официальным заявлением по этому поводу выступила спикер Белого дома Карин Жан Пьер.
Карин Жан Пьер еще раз напомнила Кремлю о том, что война может сразу закончиться, если нелегитимный президент РФ выведет свою армию из Украины.
По ее словам, политика Белого дома касательно ударов американским оружием вглубь России пока никоим образом не изменилась.
Спикер также добавила, что пока не ожидается никаких больших объявлений по этой теме после встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Британии Киром Стармером.
Что известно о последних заявлениях Путина
Недавно нелегитимный президент РФ Владимир Путин начал утверждать, что разрешение на удары Украины дальнобойными ракетами по российской территории в его воображении означают "прямое участие" НАТО в войне с Россией.
Диктатор цинично лжет, что украинская армия, мол, "не может" сама совершать такие удары.
Нелегитимный глава Кремля пригрозил, что Россия будет принимать "соответствующие решения, учитывая те угрозы, которые нам будут создаваться".
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