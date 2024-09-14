Путин может прибегнуть к "плану В" на фоне усиления поддержки Украины Западом

Иностранные эксперты предполагают, что российский диктатор Владимир Путин может приказать провести ядерные испытания, если союзники позволят Украине бить вглубь РФ их оружием.
Главные тезисы
- Возможна эскалация на мировой арене, если Путин реализует угрозу ядерных испытаний.
- Эксперты отмечают, что Россия готова к проведению ядерных учений и может использовать их для демонстрации своей позиции.
- Кремль рассматривает сценарий втягивания Британии в войну.
Путин попытается еще раз запугать Запад ядерным оружием
С комментарием по этому поводу уже выступил Ульрих Куэн, являющийся специалистом по оружию в Институте исследования проблем мира и политики безопасности в Гамбурге.
По убеждению последнего, нелегитимный президент РФ действительно может послать какой-нибудь ядерный сигнал — к примеру, испытание ядерного оружия, чтобы напугать союзников Украины.
Куэн также добавил, что это было бы драматической эскалацией конфликта.
Что также важно понимать, страна-агрессорка РФ не проводила испытания ядерного оружия последние 34 года, однако Путин может прибегнуть к “плану В”, поскольку не хочет, чтобы НАТО игнорировал его угрозы.
Путин может попытаться втянуть Британию в войну
По мнению Герхарда Манготта, эксперта по безопасности Инсбрукского университета в Австрии, Путин действительно может провести ядерные учения.
Бывший советник Кремля Сергей Марков озвучил прогноз, что Путин может обвинить Британию в прямой вооруженной агрессии.
Вполне возможно, что Россия начнет наносить удары по британским беспилотникам и военным самолетам вблизи своих границ, например над Черным морем.
Более того, страна-агрессорка может запустить ракеты по самолетам F-16 из Storm Shadows на базах в Румынии и Польше.
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