Путин может прибегнуть к "плану В" на фоне усиления поддержки Украины Западом
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Политика
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Путин может прибегнуть к "плану В" на фоне усиления поддержки Украины Западом

Путин
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Источник:  Reuters

Иностранные эксперты предполагают, что российский диктатор Владимир Путин может приказать провести ядерные испытания, если союзники позволят Украине бить вглубь РФ их оружием.

Главные тезисы

  • Возможна эскалация на мировой арене, если Путин реализует угрозу ядерных испытаний.
  • Эксперты отмечают, что Россия готова к проведению ядерных учений и может использовать их для демонстрации своей позиции.
  • Кремль рассматривает сценарий втягивания Британии в войну.

Путин попытается еще раз запугать Запад ядерным оружием

С комментарием по этому поводу уже выступил Ульрих Куэн, являющийся специалистом по оружию в Институте исследования проблем мира и политики безопасности в Гамбурге.

По убеждению последнего, нелегитимный президент РФ действительно может послать какой-нибудь ядерный сигнал — к примеру, испытание ядерного оружия, чтобы напугать союзников Украины.

Куэн также добавил, что это было бы драматической эскалацией конфликта.

Вопрос в том, какие стрелы Путин оставил пускать, если Запад продолжит помогать Украине, кроме фактического ядерного использования? — поинтересовался он.

Что также важно понимать, страна-агрессорка РФ не проводила испытания ядерного оружия последние 34 года, однако Путин может прибегнуть к “плану В”, поскольку не хочет, чтобы НАТО игнорировал его угрозы.

Путин может попытаться втянуть Британию в войну

По мнению Герхарда Манготта, эксперта по безопасности Инсбрукского университета в Австрии, Путин действительно может провести ядерные учения.

Они (россияне — ред.) сделали все необходимые приготовления. Они могут взорвать тактическое ядерное оружие где-то на востоке страны, чтобы продемонстрировать, что (они) подразумевают, когда говорят, что мы в конце концов прибегнем к ядерному оружию, — отметил специалист

Бывший советник Кремля Сергей Марков озвучил прогноз, что Путин может обвинить Британию в прямой вооруженной агрессии.

Вполне возможно, что Россия начнет наносить удары по британским беспилотникам и военным самолетам вблизи своих границ, например над Черным морем.

Более того, страна-агрессорка может запустить ракеты по самолетам F-16 из Storm Shadows на базах в Румынии и Польше.

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