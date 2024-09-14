Путин может прибегнуть к "плану В" на фоне усиления поддержки Украины Западом

Иностранные эксперты предполагают, что российский диктатор Владимир Путин может приказать провести ядерные испытания, если союзники позволят Украине бить вглубь РФ их оружием.

Путин попытается еще раз запугать Запад ядерным оружием

С комментарием по этому поводу уже выступил Ульрих Куэн, являющийся специалистом по оружию в Институте исследования проблем мира и политики безопасности в Гамбурге.

По убеждению последнего, нелегитимный президент РФ действительно может послать какой-нибудь ядерный сигнал — к примеру, испытание ядерного оружия, чтобы напугать союзников Украины.

Куэн также добавил, что это было бы драматической эскалацией конфликта.

Вопрос в том, какие стрелы Путин оставил пускать, если Запад продолжит помогать Украине, кроме фактического ядерного использования? — поинтересовался он. Поделиться

Что также важно понимать, страна-агрессорка РФ не проводила испытания ядерного оружия последние 34 года, однако Путин может прибегнуть к “плану В”, поскольку не хочет, чтобы НАТО игнорировал его угрозы.

Путин может попытаться втянуть Британию в войну

По мнению Герхарда Манготта, эксперта по безопасности Инсбрукского университета в Австрии, Путин действительно может провести ядерные учения.

Они (россияне — ред.) сделали все необходимые приготовления. Они могут взорвать тактическое ядерное оружие где-то на востоке страны, чтобы продемонстрировать, что (они) подразумевают, когда говорят, что мы в конце концов прибегнем к ядерному оружию, — отметил специалист Поделиться

Бывший советник Кремля Сергей Марков озвучил прогноз, что Путин может обвинить Британию в прямой вооруженной агрессии.

Вполне возможно, что Россия начнет наносить удары по британским беспилотникам и военным самолетам вблизи своих границ, например над Черным морем.