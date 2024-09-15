План победы Украины. Зеленский впервые раскрыл детали
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Украина
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План победы Украины. Зеленский впервые раскрыл детали

Владимир Зеленский
Зеленский
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По словам главы государства Владимира Зеленского, план победы Украины, который он вскоре представит американскому коллеге Джо Байдену, состоит из 4 основных пунктов и одного дополнительного.

Главные тезисы

  • Команда Зеленского готова реализовать план, если он получит поддержку от президента США.
  • План победы Украины пока является тайной.
  • Зеленский планирует также поделиться этим планом с кандидатами в президенты США – Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Что стало известно о плане победы Украины

Эксклюзивной информацией украинский лидер поделился во время интервью американскому журналисту Фариду Закарии.

Как отметил Зеленский, он подготовил несколько пунктов. Четыре из них — основные пункты. Плюс один, который будет очень важен после войны.

Итак, я поделюсь с Байденом. Речь о безопасности, речь о геополитическом месте Украины, речь об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступна для нас. И о том, что мы должны свободно решать, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решениях по экономической поддержке, но которые, думаю, будут интересны. Но я думаю, что это главное. Мы готовы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам украинского лидера, если Джо Байден оценит и поддержит его план, а также предложит что-нибудь свое, то команда Владимира Зеленского начнет его реализовывать.

Все зависит от Байдена, а не от Путина

Кроме того, Владимир Зеленский дал понять, что все пункты плана победы Украины, которые он планирует представить президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты, зависят от решения Байдена, а не российского диктатора Владимира Путина.

По словам главы государства, он не собирается публично раскрывать все детали.

Но, конечно, это стратегический план… Поэтому этот план, о котором я расскажу президенту Байдену (…), укрепит Украину, наших солдат и граждан. Это очень важные вещи. В нем (в плане — ред.) не так много пунктов… И все эти пункты зависят от решения Байдена. Не Путина, — подчеркнул украинский лидер.

Как известно, ранее Владимир Зеленский также сообщил, что намерен поделиться этим планом с обоими кандидатами в президенты США — Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

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