План победы Украины. Зеленский впервые раскрыл детали

По словам главы государства Владимира Зеленского, план победы Украины, который он вскоре представит американскому коллеге Джо Байдену, состоит из 4 основных пунктов и одного дополнительного.
Главные тезисы
- Команда Зеленского готова реализовать план, если он получит поддержку от президента США.
- План победы Украины пока является тайной.
- Зеленский планирует также поделиться этим планом с кандидатами в президенты США – Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
Что стало известно о плане победы Украины
Эксклюзивной информацией украинский лидер поделился во время интервью американскому журналисту Фариду Закарии.
Как отметил Зеленский, он подготовил несколько пунктов. Четыре из них — основные пункты. Плюс один, который будет очень важен после войны.
По словам украинского лидера, если Джо Байден оценит и поддержит его план, а также предложит что-нибудь свое, то команда Владимира Зеленского начнет его реализовывать.
Все зависит от Байдена, а не от Путина
Кроме того, Владимир Зеленский дал понять, что все пункты плана победы Украины, которые он планирует представить президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты, зависят от решения Байдена, а не российского диктатора Владимира Путина.
По словам главы государства, он не собирается публично раскрывать все детали.
Как известно, ранее Владимир Зеленский также сообщил, что намерен поделиться этим планом с обоими кандидатами в президенты США — Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
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