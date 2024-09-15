План перемоги України. Зеленський уперше розкрив деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

План перемоги України. Зеленський уперше розкрив деталі

Володимир Зеленський
Зеленський

За словами глави держави Володимира Зеленського, план перемоги України, який він незабаром представить американському колезі Джо Байдену, містить 4 основних пункти і один додатковий.

Головні тези:

  • Команда Зеленського готова реалізувати план, якщо він отримає підтримку від президента США.
  • План перемоги України наразі є таємницею.
  • Зеленський планує також поділитися цим планом з обома кандидатами в президенти США –  Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

Що стало відомо про план перемоги України

Ексклюзивною інформацією український лідер поділився під час інтерв'ю американському журналісту Фаріду Закарії.

Як зазначив Зеленський, він підготував декілька пунктів. Чотири з них — основні пункти. Плюс один, який буде вкрай важливим після війни.

Отже, я поділюся з Байденом. Мова про безпеку, мова про геополітичне місце України, мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, гадаю, будуть цікавими. Але я думаю, що це головне. Ми готові.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами українського лідера, якщо Джо Байден оцінить і підтримає його план, а також запропонує щось своє, то команда Володимира Зеленського розпочне його реалізовувати.

Усе залежить від Байдена, а не від Путіна

Окрім того, Володимир Зеленський дав зрозуміти, що всі пункти плану перемоги України, який він планує представити президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти, залежать від рішення Байдена, а не російського диктатора Володимира Путіна.

За словами глави держави, він не збирається наразі публічно розкривати всі деталі.

Але, звичайно, це стратегічний план… Тому цей план, про який я розповім президенту Байдену (...) зміцнить Україну, наших солдатів і громадян. Це дуже важливі речі. У ньому (у плані — ред.) не так багато пунктів… І всі ці пункти залежать від рішення Байдена. Не Путіна, — наголосив український лідер.

Як відомо, раніше Володимир Зеленський також повідомив, що має намір поділитися цим планом з обома кандидатами в президенти США — Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

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