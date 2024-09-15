План перемоги України. Зеленський уперше розкрив деталі

За словами глави держави Володимира Зеленського, план перемоги України, який він незабаром представить американському колезі Джо Байдену, містить 4 основних пункти і один додатковий.

Що стало відомо про план перемоги України

Ексклюзивною інформацією український лідер поділився під час інтерв'ю американському журналісту Фаріду Закарії.

Як зазначив Зеленський, він підготував декілька пунктів. Чотири з них — основні пункти. Плюс один, який буде вкрай важливим після війни.

Отже, я поділюся з Байденом. Мова про безпеку, мова про геополітичне місце України, мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, гадаю, будуть цікавими. Але я думаю, що це головне. Ми готові. Володимир Зеленський Президент України

За словами українського лідера, якщо Джо Байден оцінить і підтримає його план, а також запропонує щось своє, то команда Володимира Зеленського розпочне його реалізовувати.

Усе залежить від Байдена, а не від Путіна

Окрім того, Володимир Зеленський дав зрозуміти, що всі пункти плану перемоги України, який він планує представити президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти, залежать від рішення Байдена, а не російського диктатора Володимира Путіна.

За словами глави держави, він не збирається наразі публічно розкривати всі деталі.

Але, звичайно, це стратегічний план… Тому цей план, про який я розповім президенту Байдену (...) зміцнить Україну, наших солдатів і громадян. Це дуже важливі речі. У ньому (у плані — ред.) не так багато пунктів… І всі ці пункти залежать від рішення Байдена. Не Путіна, — наголосив український лідер. Поширити

Як відомо, раніше Володимир Зеленський також повідомив, що має намір поділитися цим планом з обома кандидатами в президенти США — Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.