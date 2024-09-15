План перемоги України. Зеленський уперше розкрив деталі

За словами глави держави Володимира Зеленського, план перемоги України, який він незабаром представить американському колезі Джо Байдену, містить 4 основних пункти і один додатковий.
Головні тези:
- Команда Зеленського готова реалізувати план, якщо він отримає підтримку від президента США.
- План перемоги України наразі є таємницею.
- Зеленський планує також поділитися цим планом з обома кандидатами в президенти США – Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.
Що стало відомо про план перемоги України
Ексклюзивною інформацією український лідер поділився під час інтерв'ю американському журналісту Фаріду Закарії.
Як зазначив Зеленський, він підготував декілька пунктів. Чотири з них — основні пункти. Плюс один, який буде вкрай важливим після війни.
За словами українського лідера, якщо Джо Байден оцінить і підтримає його план, а також запропонує щось своє, то команда Володимира Зеленського розпочне його реалізовувати.
Усе залежить від Байдена, а не від Путіна
Окрім того, Володимир Зеленський дав зрозуміти, що всі пункти плану перемоги України, який він планує представити президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти, залежать від рішення Байдена, а не російського диктатора Володимира Путіна.
За словами глави держави, він не збирається наразі публічно розкривати всі деталі.
Як відомо, раніше Володимир Зеленський також повідомив, що має намір поділитися цим планом з обома кандидатами в президенти США — Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-