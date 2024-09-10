Другий Саміт миру. Зеленський дав нове завдання своїй команді

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що хоче, аби протягом 2024 року відбувся другий Саміт миру, який повинен наблизити справедливе завершення війни Росії проти України.
Головні тези:
- Зеленський розкрив плани щодо проведення другого Саміту миру у 2024 році.
- Головне завдання - наблизити справедливе завершення війни Росії проти України.
- Участь РФ у Саміті миру можлива тільки за умови припинення агресії та атак на Україну, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.
Другий Саміт миру може відбутися найближчими місяцями
На переконання глави держави, другий Саміт миру у 2024 році — цілком реальна мета, яку він та його команда можуть досягти.
За словами президента, команда МЗС України, уся урядова команда, команда Офісу, парламентські дипломати, та всі, хто залучені до цієї роботи на громадському рівні, — усі мають розуміти, що мир для України та справедливе закінчення цієї війни є не просто історичною місією, але й щоденною й дуже кропіткою роботою.
Росія може взяти участь у другому Саміті миру, але є умова
За словами канцлера ФРН Олафа Шольца, участь країни-агресорки РФ у Саміті миру можна буде розглянути лише тоді, коли російський диктатор Володимир Путін припинить атакувати Україну.
Німецький лідер зазначає: він, як і команда Володимира Зеленського, хотів би ще одного мирного саміту, до якого б долучилася й Росія.
|Що важливо, у Німеччині канцлер потрапив під потужний шквал критики після того, як почав закликати до переговорів з Росією.
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