Другий Саміт миру. Зеленський дав нове завдання своїй команді
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Другий Саміт миру. Зеленський дав нове завдання своїй команді

Володимир Зеленський
Зеленський
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Український лідер Володимир Зеленський заявив, що хоче, аби протягом 2024 року відбувся другий Саміт миру, який повинен наблизити справедливе завершення війни Росії проти України.

Головні тези:

  • Зеленський розкрив плани щодо проведення другого Саміту миру у 2024 році.
  • Головне завдання - наблизити справедливе завершення війни Росії проти України.
  • Участь РФ у Саміті миру можлива тільки за умови припинення агресії та атак на Україну, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

Другий Саміт миру може відбутися найближчими місяцями

На переконання глави держави, другий Саміт миру у 2024 році — цілком реальна мета, яку він та його команда можуть досягти.

Цього року нам потрібен другий Саміт миру. Це означає максимальне залучення світу до виконання Формули миру. І максимальне посилення наших позицій, щоб зробити реальним справедливий процес відновлення миру.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами президента, команда МЗС України, уся урядова команда, команда Офісу, парламентські дипломати, та всі, хто залучені до цієї роботи на громадському рівні, — усі мають розуміти, що мир для України та справедливе закінчення цієї війни є не просто історичною місією, але й щоденною й дуже кропіткою роботою.

Впевнений, що Україна здатна виконати таку роботу — перемогти в цій війні та забезпечити мир, — підсумував Володимир Зеленський.

Росія може взяти участь у другому Саміті миру, але є умова

За словами канцлера ФРН Олафа Шольца, участь країни-агресорки РФ у Саміті миру можна буде розглянути лише тоді, коли російський диктатор Володимир Путін припинить атакувати Україну.

Німецький лідер зазначає: він, як і команда Володимира Зеленського, хотів би ще одного мирного саміту, до якого б долучилася й Росія.

Звичайно, це не спрацює, якщо людина, яка повинна там сидіти, при цьому каже: "А я продовжую атакувати”, — зауважив Олаф Шольц, маючи на увазі російського диктатора Володимира Путіна.

|Що важливо, у Німеччині канцлер потрапив під потужний шквал критики після того, як почав закликати до переговорів з Росією.

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