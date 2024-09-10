Саміт миру. Підсумкове комюніке підписала ще одна країна

На підсумковому комюніке саміту миру вже 94 підписи. До документа також приєдналася Республіка Панама.
Головні тези:
- У підсумковому комюніке Саміту миру уже 94 підписи, до якого приєдналася Республіка Панама.
- Україна ініціювала Дводенний Саміт миру, на якому обговорювалися питання ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення депортованих дітей.
- На саміті не було Росії, через що деякі країни, включаючи Китай, відмовилися взяти участь.
- Одними із ключових пунктів підсумкового комюніке стали запити про ядерну безпеку та доступ до морських портів на Чорному й Азовському морях.
Панама приєдналася до комюніке Саміту миру
Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Україна поглиблює дружній діалог та співпрацю з державами Карибського басейну.
I thank the Republic of Panama for joining the Joint Communiqué on the Foundations of Peace, adopted at the inaugural Peace Summit in Switzerland.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2024
We look forward to deepening friendly dialogue and cooperation with the Caribbean states.
The geography of countries that support…
Глобальний саміт миру
Дводенний Саміт миру скликали за ініціативи України, він пройшов 15—16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. У Саміті взяли участь представники України, 91 держави та 8 міжнародних організацій. Росію не запрошували, однак у Москві наперед давали зрозуміти, що не зацікавлені в участі.
Через відсутність РФ на саміті деякі країни, зокрема і Китай, відмовилися надіслати своїх представників на зустріч, оскільки вважають її марною без участі «обох сторін конфлікту».
За підсумками саміту у Швейцарії створили комюніке з трьома головними пунктами:
Ядерна безпека. ЗАЕС має працювати під контролем України, погрози ядерною зброєю — неприпустимі.
Глобальна продовольча безпека. Необхідно забезпечити доступ до морських портів на Чорному й Азовському морях.
Усі військовополонені, незаконно затримані цивільні мають бути звільнені, а депортовані діти — повернені.
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