Саміт миру. Підсумкове комюніке підписала ще одна країна

На підсумковому комюніке саміту миру вже 94 підписи. До документа також приєдналася Республіка Панама.

Панама приєдналася до комюніке Саміту миру

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Україна поглиблює дружній діалог та співпрацю з державами Карибського басейну.

I thank the Republic of Panama for joining the Joint Communiqué on the Foundations of Peace, adopted at the inaugural Peace Summit in Switzerland.



We look forward to deepening friendly dialogue and cooperation with the Caribbean states.



The geography of countries that support… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2024

Географія країн, які підтримують принципи справедливого і міцного миру для України, продовжує розширюватися. На сьогоднішній день 94 держави та організації поділяють наше спільне бачення, засноване на принципах Статуту ООН і міжнародного права, — зазначив Володимир Зеленський. Поширити

Глобальний саміт миру

Дводенний Саміт миру скликали за ініціативи України, він пройшов 15—16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. У Саміті взяли участь представники України, 91 держави та 8 міжнародних організацій. Росію не запрошували, однак у Москві наперед давали зрозуміти, що не зацікавлені в участі.

Через відсутність РФ на саміті деякі країни, зокрема і Китай, відмовилися надіслати своїх представників на зустріч, оскільки вважають її марною без участі «обох сторін конфлікту».

За підсумками саміту у Швейцарії створили комюніке з трьома головними пунктами: