Саміт миру. Підсумкове комюніке підписала ще одна країна
Категорія
Україна
Дата публікації

Саміт миру. Підсумкове комюніке підписала ще одна країна

Володимир Зеленський
Саміт миру. Підсумкове комюніке підписала ще одна країна

На підсумковому комюніке саміту миру вже 94 підписи. До документа також приєдналася Республіка Панама.

Головні тези:

  • У підсумковому комюніке Саміту миру уже 94 підписи, до якого приєдналася Республіка Панама.
  • Україна ініціювала Дводенний Саміт миру, на якому обговорювалися питання ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення депортованих дітей.
  • На саміті не було Росії, через що деякі країни, включаючи Китай, відмовилися взяти участь.
  • Одними із ключових пунктів підсумкового комюніке стали запити про ядерну безпеку та доступ до морських портів на Чорному й Азовському морях.

Панама приєдналася до комюніке Саміту миру

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Україна поглиблює дружній діалог та співпрацю з державами Карибського басейну.

Географія країн, які підтримують принципи справедливого і міцного миру для України, продовжує розширюватися. На сьогоднішній день 94 держави та організації поділяють наше спільне бачення, засноване на принципах Статуту ООН і міжнародного права, — зазначив Володимир Зеленський.

Глобальний саміт миру

Дводенний Саміт миру скликали за ініціативи України, він пройшов 15—16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. У Саміті взяли участь представники України, 91 держави та 8 міжнародних організацій. Росію не запрошували, однак у Москві наперед давали зрозуміти, що не зацікавлені в участі.

Через відсутність РФ на саміті деякі країни, зокрема і Китай, відмовилися надіслати своїх представників на зустріч, оскільки вважають її марною без участі «обох сторін конфлікту».

За підсумками саміту у Швейцарії створили комюніке з трьома головними пунктами:

  • Ядерна безпека. ЗАЕС має працювати під контролем України, погрози ядерною зброєю — неприпустимі.

  • Глобальна продовольча безпека. Необхідно забезпечити доступ до морських портів на Чорному й Азовському морях.

  • Усі військовополонені, незаконно затримані цивільні мають бути звільнені, а депортовані діти — повернені.

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