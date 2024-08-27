Чи згодна Україна на участь РФ у другому Саміті миру — пояснення Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації

Чи згодна Україна на участь РФ у другому Саміті миру — пояснення Зеленського

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, наразі керівництво України проводить підготовку всіх пунктів плану “Формули миру” до другого Саміту миру, який має пройти в листопаді цього року. 

Головні тези:

  • Керівництво України веде підготовку плану “Формули миру” для другого Саміту миру.
  • Розглядається можлива участь РФ у другому Саміті як шанс для закінчення війни.
  • Зеленський наголосив на важливості співпраці зі США та впливі Вашингтону на прийняття рішень у Європі.
  • Україна активно залучає партнерів до міжнародних діалогів для вирішення конфлікту.
  • Зусилля президента спрямовані на підтримку миру та безпеки у регіоні через дипломатичні канали.

Чи очікується участь РФ у другому Саміті миру

Що стосується представників РФ на другому саміті миру - це бажання всіх країн. Вони хочуть, вони вважають, що таким чином може бути шанс закінчення війни. Ми хотіли, щоб на першому саміті їхньої участі не було - нам вдалося зібрати країни без представників Росії. Не просто, але ми зібрали велику кількість країн та інституцій - понад 100. Я вважаю, що це було дуже важливо та успішно. Ми підготуємо план. І представники Росії, якщо вони хотітимуть бути присутніми на другому саміті - вони будуть присутні. Інакше ми можемо втрати на другому саміті велику кількість країн, - пояснює Зеленський.

Зеленський наголосив на необхідності більш тісної співпраці зі США

Президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі дуже багато речей на тлі розв’язаної Росією злочинної війни проти України залежить від США.

Він визнав, що іноді дійсно допомога від США надходить Україні із затримками, однак наразі Київ отримав від партнерів всі передані військові пакети.

Ми не можемо говорити про діючого президента як про президента минулого. Це не правильно. В нас сьогодні є відносини, вони серйозні. Я готуюся до нашої зустрічі у вересні. Дай бог, що я зможу дозволити собі бути на Генасамблеї ООН, - додав Зеленський.

Глава держави також зазначив, що США впливають на рішення щодо використання зброї європейських партнерів для ударів по об’єктах та стратегічних цілях на території РФ.

І навіть багато рішень в Європі щодо дозволів, ви знаєте про що я говорю, також залежать від позитивного рішення в Білому домі. Тому нам потрібно більше працювати, - констатував президент.

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