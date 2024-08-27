За словами президента Володимира Зеленського, наразі керівництво України проводить підготовку всіх пунктів плану “Формули миру” до другого Саміту миру, який має пройти в листопаді цього року.
Головні тези:
- Керівництво України веде підготовку плану “Формули миру” для другого Саміту миру.
- Розглядається можлива участь РФ у другому Саміті як шанс для закінчення війни.
- Зеленський наголосив на важливості співпраці зі США та впливі Вашингтону на прийняття рішень у Європі.
- Україна активно залучає партнерів до міжнародних діалогів для вирішення конфлікту.
- Зусилля президента спрямовані на підтримку миру та безпеки у регіоні через дипломатичні канали.
Чи очікується участь РФ у другому Саміті миру
Зеленський наголосив на необхідності більш тісної співпраці зі США
Президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі дуже багато речей на тлі розв’язаної Росією злочинної війни проти України залежить від США.
Він визнав, що іноді дійсно допомога від США надходить Україні із затримками, однак наразі Київ отримав від партнерів всі передані військові пакети.
Глава держави також зазначив, що США впливають на рішення щодо використання зброї європейських партнерів для ударів по об’єктах та стратегічних цілях на території РФ.
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