Согласна ли Украина на участие РФ во втором Саммите мира — объяснение Зеленского
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Политика
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Согласна ли Украина на участие РФ во втором Саммите мира — объяснение Зеленского

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, руководство Украины проводит подготовку всех пунктов плана “Формулы мира” ко второму Саммиту мира, который должен пройти в ноябре этого года.

Главные тезисы

  • Подготовка всех пунктов плана “Формулы мира” к второму Саммиту мира проводится руководством Украины.
  • Возможное участие России во втором Саммите рассматривается как шанс для окончания войны в регионе.
  • Большое внимание уделяется сотрудничеству с США и их влиянию на принятие решений в Европе относительно конфликта.
  • Украина активно привлекает партнеров к международным диалогам для разрешения конфликта и поддержания мира в регионе.
  • Президент Зеленский подчеркнул важность работы над миром и безопасностью через дипломатические каналы и необходимость тесного сотрудничества с США.

Ожидается ли участие РФ во втором Саммите мира

Что касается представителей РФ на втором саммите мира – это желание всех стран. Они хотят, они полагают, что таким образом может быть шанс окончания войны. Мы хотели, чтобы на первом саммите их участия не было – нам удалось собрать страны без представителей России. Не просто, но мы собрали большое количество стран и институтов – более 100. Я считаю, что это было очень важно и успешно. Мы готовим план. И представители России, если они будут хотеть присутствовать на втором саммите – они будут присутствовать. Иначе мы можем потерять на втором саммите большое количество стран, – объясняет Зеленский.

Зеленский отметил необходимость более тесного сотрудничества с США

Президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас очень многое на фоне развязанной Россией преступной войны против Украины зависит от США.

Он признал, что иногда действительно помощь от США поступает Украине с задержками, однако Киев получил от партнеров все переданные военные пакеты.

Мы не можем говорить о действующем президенте как о президенте прошлого. Это неверно. У нас сегодня есть отношения, они серьезные. Я готовлюсь к нашей встрече в сентябре. Дай бог, что я смогу позволить себе на Генассамблее ООН, - добавил Зеленский.

Глава государства также отметил, что США влияют на решение об использовании оружия европейских партнеров для ударов по объектам и стратегическим целям на территории РФ.

И даже многие решения в Европе по разрешениям, вы знаете о чем я говорю, также зависят от положительного решения в Белом доме. Поэтому нам нужно больше работать, – констатировал президент.

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