По словам президента Владимира Зеленского, руководство Украины проводит подготовку всех пунктов плана “Формулы мира” ко второму Саммиту мира, который должен пройти в ноябре этого года.
Главные тезисы
- Подготовка всех пунктов плана “Формулы мира” к второму Саммиту мира проводится руководством Украины.
- Возможное участие России во втором Саммите рассматривается как шанс для окончания войны в регионе.
- Большое внимание уделяется сотрудничеству с США и их влиянию на принятие решений в Европе относительно конфликта.
- Украина активно привлекает партнеров к международным диалогам для разрешения конфликта и поддержания мира в регионе.
- Президент Зеленский подчеркнул важность работы над миром и безопасностью через дипломатические каналы и необходимость тесного сотрудничества с США.
Ожидается ли участие РФ во втором Саммите мира
Зеленский отметил необходимость более тесного сотрудничества с США
Президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас очень многое на фоне развязанной Россией преступной войны против Украины зависит от США.
Он признал, что иногда действительно помощь от США поступает Украине с задержками, однако Киев получил от партнеров все переданные военные пакеты.
Глава государства также отметил, что США влияют на решение об использовании оружия европейских партнеров для ударов по объектам и стратегическим целям на территории РФ.
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