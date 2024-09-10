Саммит мира. Итоговое коммюнике подписала еще одна страна
Категория
Украина
Дата публикации

Саммит мира. Итоговое коммюнике подписала еще одна страна

Владимир Зеленский
Саммит мира. Итоговое коммюнике подписала еще одна страна
Read in English
Читати українською

На итоговом коммюнике саммита мира уже 94 подписи. К документу присоединилась Республика Панама.

Главные тезисы

  • Республика Панама присоединилась к коммюнике саммита мира, увеличивая число подписей до 94.
  • Украина углубляет диалог и сотрудничество с государствами Карибского бассейна, продолжая расширять географию своих партнеров в поддержке крепкого и справедливого мира.
  • Главные пункты итогового коммюнике включают в себя вопросы ядерной безопасности, продовольственной стабильности и освобождение военнопленных и детей, депортированных незаконно.
  • Глобальный Саммит мира собрал участников из 91 государства и 8 международных организаций, нацеленных на поиск мирных решений и сотрудничество.

Панама присоединилась к коммюнике Саммита мира

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Украина усугубляет дружеский диалог и сотрудничество с государствами Карибского бассейна.

География стран, поддерживающих принципы справедливого и крепкого мира для Украины, продолжает расширяться. На сегодняшний день 94 государства и организации разделяют наше общее видение, основанное на принципах Устава ООН и международного права, отметил Владимир Зеленский.

Глобальный саммит мира

Двухдневный Саммит мира созвали по инициативе Украины, он прошел 15—16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. В Саммите приняли участие представители Украины, 91 государства и 8 международных организаций. Россию не приглашали, однако в Москве заранее давали понять, что не заинтересованы в участии.

Из-за отсутствия РФ на саммите некоторые страны, в том числе Китай, отказались прислать своих представителей на встречу, поскольку считают ее бесполезной без участия «обеих сторон конфликта».

По итогам саммита в Швейцарии создали коммюнике с тремя главными пунктами:

  • Ядерная сохранность. ЗАЭС должна работать под контролем Украины, угрозы ядерным оружием недопустимы.

  • Глобальная продовольственная сохранность. Необходимо обеспечить доступ к морским портам на Черном и Азовском морях.

  • Все военнопленные, незаконно задержанные гражданские должны быть освобождены, а депортированные дети возвращены.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Согласна ли Украина на участие РФ во втором Саммите мира — объяснение Зеленского
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Индия пока не готова к проведению Саммита мира
Нарендра Моди и Владимир Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский назвал дату проведения саммита Крымской платформы
Владимир Зеленский
Зеленський

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?