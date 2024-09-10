Саммит мира. Итоговое коммюнике подписала еще одна страна

На итоговом коммюнике саммита мира уже 94 подписи. К документу присоединилась Республика Панама.
Главные тезисы
- Республика Панама присоединилась к коммюнике саммита мира, увеличивая число подписей до 94.
- Украина углубляет диалог и сотрудничество с государствами Карибского бассейна, продолжая расширять географию своих партнеров в поддержке крепкого и справедливого мира.
- Главные пункты итогового коммюнике включают в себя вопросы ядерной безопасности, продовольственной стабильности и освобождение военнопленных и детей, депортированных незаконно.
- Глобальный Саммит мира собрал участников из 91 государства и 8 международных организаций, нацеленных на поиск мирных решений и сотрудничество.
Панама присоединилась к коммюнике Саммита мира
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Украина усугубляет дружеский диалог и сотрудничество с государствами Карибского бассейна.
I thank the Republic of Panama for joining the Joint Communiqué on the Foundations of Peace, adopted at the inaugural Peace Summit in Switzerland.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2024
We look forward to deepening friendly dialogue and cooperation with the Caribbean states.
The geography of countries that support…
Глобальный саммит мира
Двухдневный Саммит мира созвали по инициативе Украины, он прошел 15—16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. В Саммите приняли участие представители Украины, 91 государства и 8 международных организаций. Россию не приглашали, однако в Москве заранее давали понять, что не заинтересованы в участии.
Из-за отсутствия РФ на саммите некоторые страны, в том числе Китай, отказались прислать своих представителей на встречу, поскольку считают ее бесполезной без участия «обеих сторон конфликта».
По итогам саммита в Швейцарии создали коммюнике с тремя главными пунктами:
Ядерная сохранность. ЗАЭС должна работать под контролем Украины, угрозы ядерным оружием недопустимы.
Глобальная продовольственная сохранность. Необходимо обеспечить доступ к морским портам на Черном и Азовском морях.
Все военнопленные, незаконно задержанные гражданские должны быть освобождены, а депортированные дети возвращены.
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