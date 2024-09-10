Саммит мира. Итоговое коммюнике подписала еще одна страна

На итоговом коммюнике саммита мира уже 94 подписи. К документу присоединилась Республика Панама.

Панама присоединилась к коммюнике Саммита мира

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Украина усугубляет дружеский диалог и сотрудничество с государствами Карибского бассейна.

I thank the Republic of Panama for joining the Joint Communiqué on the Foundations of Peace, adopted at the inaugural Peace Summit in Switzerland.



We look forward to deepening friendly dialogue and cooperation with the Caribbean states.



The geography of countries that support… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2024

География стран, поддерживающих принципы справедливого и крепкого мира для Украины, продолжает расширяться. На сегодняшний день 94 государства и организации разделяют наше общее видение, основанное на принципах Устава ООН и международного права, отметил Владимир Зеленский. Поделиться

Глобальный саммит мира

Двухдневный Саммит мира созвали по инициативе Украины, он прошел 15—16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. В Саммите приняли участие представители Украины, 91 государства и 8 международных организаций. Россию не приглашали, однако в Москве заранее давали понять, что не заинтересованы в участии.

Из-за отсутствия РФ на саммите некоторые страны, в том числе Китай, отказались прислать своих представителей на встречу, поскольку считают ее бесполезной без участия «обеих сторон конфликта».

По итогам саммита в Швейцарии создали коммюнике с тремя главными пунктами: