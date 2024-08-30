Индия пока не готова к проведению Саммита мира
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Индия пока не готова к проведению Саммита мира

Нарендра Моди и Владимир Зеленский
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Источник:  Bloomberg

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пока не дал согласия на проведение на территории его страны второго саммита мира в соответствии с предложением президента Владимира Зеленского.

Главные тезисы

  • Позиция Индии обусловлена балансировкой между интересами Украины и России в сферах торговли и дипломатии.
  • Президент Владимир Зеленский стремится получить поддержку от стран Глобального юга через проведение второго саммита мира.
  • Индия демонстрирует важность прямого диалога между Украиной и Россией, но готовность к участию в миротворческих инициативах остается под вопросом.
  • Участие индийских представителей на втором Саммите мира может стать важным шагом для привлечения к разрешению конфликта между Украиной и Россией.
  • Проведение второго саммита мира в Индии будет прогрессом, учитывая ее сдержанное отношение к украинским миротворческим инициативам.

Может ли второй Саммит мира быть проведен в Индии

По информации издания, для проведения второго Саммита мира на территории Индии власти страны должны подписать коммюнике по результатам уже проведенного в Швейцарии саммита.

Отмечается, что президент Владимир Зеленский планирует провести второй саммит мира до президентских выборов в США в ноябре.

Целью Зеленского является получение поддержки от стран Глобального юга.

Проведение второго саммита мира в Индии будет прогрессом, поскольку эта страна с сомнениями относится к украинским мирным инициативам.

В материале подчеркивается, что Зеленский стремится заручиться поддержкой 10 ключевых пунктов Формулы мира со стороны как можно большего числа стран.

Реализация ключевых пунктов предполагает вывод подразделений оккупационной армии РФ с территории Украины и изоляцию России перед началом прямых переговоров по прекращению вооруженной агрессии Кремля.

Однако страны Глобального юга, в частности Индия, требуют, чтобы представители страны-агрессорки присутствовали на втором Саммите мира.

Хотя позиция Украины не противоречит участию кремлевских представителей в Саммите, сама Москва неоднократно подчеркивала, что не намерена участвовать в нем.

В первом Саммите мира приняло участие более 100 стран. Авторы материала отмечают, что Саммит в Швейцарии не оправдал надежд Украины по усилению глобальной поддержки.

В частности, у Швейцарии не было представителей Китая. Индия, Индонезия и ЮАР отказались подписывать итоговое коммюнике.

По словам представителя президента Украины Сергея Никифорова, во время встречи с Моди Зеленский поднимал этот вопрос и призвал Индию присоединиться к подписанию коммюнике.

Индия пока не выразила готовность к проведению Саммита мира
Нарендра Моди и Владимир Зеленский

Формулировка в этом документе уже была сужена, чтобы сосредоточиться на конкретных вопросах – ядерной и продовольственной безопасности и возвращении похищенных детей и заключенных – чтобы получить максимальную поддержку.

Что известно о позиции Индии в отношении развязанной Россией войны против Украины

В материале издания отмечается, что индия в отношениях пытается балансировать между Украиной и Россией, поскольку является одним из крупнейших покупателей нефти страны-агрессорки.

Власти Индии выступают за прямой диалог между Киевом и Москвой.

Визит индийского лидера в Киев последовал за поездкой в Москву в прошлом месяце для переговоров с Владимиром Путиным.

Этот визит встретил критику со стороны Украины и США.

Но Моде сообщил Зеленскому в этом месяце, что он говорил с Путиным – "смотря ему в глаза" – и сказал ему, что "сейчас не время для войны".

Я ясно выразил свое мнение, что решение какой-либо проблемы не может быть найдено на поле боя, - отметил премьер-министр Индии во время встречи с Зеленским.

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