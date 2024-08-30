Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді поки не дав згоди на проведення на території його країни другого Саміту миру відповідно до пропозиції президента Володимира Зеленського.

Чи може другий Саміт миру бути проведений в Індії

За інформацією видання, для проведення другого Саміту миру на території Індії влада країни має підписати комюніке за результатами вже проведеного у Швейцарії саміту.

Зазначаєтся, що президент Володимир Зеленський планує провести другий Саміт миру до президентських виборів в США в листопаді.

Метою Зеленського є отримання підтримки від країн Глобального півдня.

Проведення другого Саміту миру в Індії буде прогресом, оскільки ця країна із сумнівами відноситься до українських мирних ініціатив.

У матеріалі підкреслюється, що Зеленський прагне заручитись підтримкою 10 ключових пунктів Формули миру з боку якомога більшої кількості країн.

Реалізація ключових пунктів передбачає виведення підрозділів окупаційної армії РФ з території України та ізоляцію Росії перед початком прямих переговорів щодо припинення збройної агресії Кремля.

Однак країни Глобального півдня, зокрема Індія, вимагають, щоб представники країни-агресорки були присутні на другому Саміті миру.

Хоча позиція України не суперечить участі кремлівських представників у Саміті, сама Москва неодноразово підкреслювала, що не має наміру брати участь в ньому.

В першому Саміті миру взяли участь понад 100 країн. Автори матеріалу зазначають, що Саміт у Швейцарії не виправдав надій України щодо посилення глобальної підтримки.

Зокрема, у Швейцарії не було представників Китаю. Індія, Індонезія та ПАР відмовились підписувати підсумкове комюніке.

За словами речника президента України Сергія Никифорова, під час зустрічі з Моді Зеленський підіймав це питання і закликав Індію приєднатись до підписання комюніке.

Нарендра Моді та Володимир Зеленський

Формулювання в цьому документі вже було звужено, щоб зосередитися на конкретних питаннях — ядерній та продовольчій безпеці та поверненні викрадених дітей та ув'язнених — щоб отримати максимальну підтримку.

Що відомо про позицію Індії стосовно розв’язаної Росією війни проти України

У матеріалі видання зазначається, що індія у відносинах намагається балансувати між Україною та Росією, оскільки є чи не найбільшим покупцем нафти країни-агресорки.

Влада Індії виступає за прямий діалог між Києвом та Москвою.

Візит індійського лідера до Києва пішов за поїздкою до Москви минулого місяця для переговорів із Володимиром Путіним.

Цей візит зустрів критику з боку України та США.

Але Моді повідомив Зеленському цього місяця, що він говорив з Путіним — "дивлячись йому в очі" — і сказав йому, що "зараз не час для війни".