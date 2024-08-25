Зеленський закликав Індію зменшити закупівлю нафти РФ — відео

Індія має значний вплив на російську економіку, оскільки багато експортних ринків для РФ наразі закриті. Володимир Зеленський підкреслив, що це сприяє фінансуванню російської армії.
Головні тези:
- Заклик президента України зменшити закупівлю російської нафти спрямований на підтримку зусиль у стримуванні російської агресії.
- Президент Зеленський та прем’єр-міністр Моді поспілкувались щодо мирного закінчення війни, підтверджуючи готовність співпрацювати в цьому напрямку.
- Україна акцентує на необхідності обмежити фінансову підтримку російській армії через закупівлю російської нафти.
Індія сприяє фінансуванню окупаційної армії РФ
На думку президента, російський диктатор Володимир Путін і російське суспільство мають відчути наслідки війни. Зеленський вважає, що скорочення купівлі російської нафти поставить перед Путіним серйозні виклики.
Слід зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Індія стала одним із найбільших імпортерів російської нафти.
Моді в Києві виступив за дипломатичне закінчення війни Росії проти України
Індія наполягає на дипломатичному врегулюванні війни РФ проти України. Про це заявив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі у Києві 23 серпня з президентом Володимиром Зеленським.
За словами Моді, щодо війни Росії проти України Індія виконувала подвійну роль. Перша — гуманітарна допомога, друга полягає у тому, щоб "триматися подалі від війни".
Моді заявив Зеленському, що "Індія готова зробити свій проактивний внесок, і я особисто, як друг, якщо є якась роль, яку я можу зіграти, я дуже хотів би зіграти цю роль для досягнення миру".
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