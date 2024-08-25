Зеленський закликав Індію зменшити закупівлю нафти РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський закликав Індію зменшити закупівлю нафти РФ — відео

Офіс Президента України
Зеленський закликав Індію зменшити закупівлю нафти РФ — відео
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Індія має значний вплив на російську економіку, оскільки багато експортних ринків для РФ наразі закриті. Володимир Зеленський підкреслив, що це сприяє фінансуванню російської армії.

Головні тези:

  • Заклик президента України зменшити закупівлю російської нафти спрямований на підтримку зусиль у стримуванні російської агресії.
  • Президент Зеленський та прем’єр-міністр Моді поспілкувались щодо мирного закінчення війни, підтверджуючи готовність співпрацювати в цьому напрямку.
  • Україна акцентує на необхідності обмежити фінансову підтримку російській армії через закупівлю російської нафти.

Індія сприяє фінансуванню окупаційної армії РФ

Впевнений, що уряд Індії це розуміє. Ми відкриті до співпраці у пошуку альтернативних рішень. Ви — велика країна, і тут мова йде не про мільйони, а про мільярди, які повертаються до Путіна, до Росії, і потім використовуються ним, оскільки його економіка нині підпорядкована війні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На думку президента, російський диктатор Володимир Путін і російське суспільство мають відчути наслідки війни. Зеленський вважає, що скорочення купівлі російської нафти поставить перед Путіним серйозні виклики.

Ми розуміємо, які прибутки Росія отримує від цієї угоди з Індією. Ми чудово обізнані, детально. Тому ми прагнемо зробити все можливе, щоб це зупинити. Водночас ми не можемо на вас тиснути, оскільки ви — незалежна країна, і рішення за вашим урядом. Саме тому я звернувся з проханням розглянути можливість припинення надходження грошей, які зміцнюють російську армію, — додав президент Володимир Зеленський.

Слід зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Індія стала одним із найбільших імпортерів російської нафти.

Моді в Києві виступив за дипломатичне закінчення війни Росії проти України

Індія наполягає на дипломатичному врегулюванні війни РФ проти України. Про це заявив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі у Києві 23 серпня з президентом Володимиром Зеленським. 

За словами Моді, щодо війни Росії проти України Індія виконувала подвійну роль. Перша — гуманітарна допомога, друга полягає у тому, щоб "триматися подалі від війни".

Моді заявив Зеленському, що "Індія готова зробити свій проактивний внесок, і я особисто, як друг, якщо є якась роль, яку я можу зіграти, я дуже хотів би зіграти цю роль для досягнення миру".

Пане президенте, я приїхав напередодні вашого Дня Незалежності. Тому я хотів би, щоб ми всі працювали над якнайшвидшим відновленням миру, і Індія буде готова зробити свій проактивний внесок у досягнення цієї мети.

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