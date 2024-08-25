Зеленський закликав Індію зменшити закупівлю нафти РФ — відео

Індія має значний вплив на російську економіку, оскільки багато експортних ринків для РФ наразі закриті. Володимир Зеленський підкреслив, що це сприяє фінансуванню російської армії.

Індія сприяє фінансуванню окупаційної армії РФ

Впевнений, що уряд Індії це розуміє. Ми відкриті до співпраці у пошуку альтернативних рішень. Ви — велика країна, і тут мова йде не про мільйони, а про мільярди, які повертаються до Путіна, до Росії, і потім використовуються ним, оскільки його економіка нині підпорядкована війні. Володимир Зеленський Президент України

На думку президента, російський диктатор Володимир Путін і російське суспільство мають відчути наслідки війни. Зеленський вважає, що скорочення купівлі російської нафти поставить перед Путіним серйозні виклики.

Ми розуміємо, які прибутки Росія отримує від цієї угоди з Індією. Ми чудово обізнані, детально. Тому ми прагнемо зробити все можливе, щоб це зупинити. Водночас ми не можемо на вас тиснути, оскільки ви — незалежна країна, і рішення за вашим урядом. Саме тому я звернувся з проханням розглянути можливість припинення надходження грошей, які зміцнюють російську армію, — додав президент Володимир Зеленський. Поширити

Слід зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Індія стала одним із найбільших імпортерів російської нафти.

Моді в Києві виступив за дипломатичне закінчення війни Росії проти України

Індія наполягає на дипломатичному врегулюванні війни РФ проти України. Про це заявив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі у Києві 23 серпня з президентом Володимиром Зеленським.

За словами Моді, щодо війни Росії проти України Індія виконувала подвійну роль. Перша — гуманітарна допомога, друга полягає у тому, щоб "триматися подалі від війни".

Моді заявив Зеленському, що "Індія готова зробити свій проактивний внесок, і я особисто, як друг, якщо є якась роль, яку я можу зіграти, я дуже хотів би зіграти цю роль для досягнення миру".