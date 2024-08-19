Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує у п'ятницю, 23 серпня, прибути з візитом до України.

Що відомо про готовність Індії до посередництва у переговорах України з РФ

Співрозмовники видання зазначають, що Нарендра Моді готовий виступити посередником при обміні повідомленнями між президентом Володимиром Зеленським і кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Південноазійська країна погодилася передавати повідомлення між Путіним і Зеленським, кажуть люди, які просили не називати їхніх імен, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

При цьому, як зазначають співрозмовники, Моді відмовився від ролі посередника у переговорах щодо завершення розв’язаної Кремлем злочинної війни.

Візит Моді до України відбувається через кілька тижнів після його візиту до Росії.

Небажання Моді сприяти припиненню війни частково пояснюється залежністю Індії від Росії в питаннях дешевої нафти і зброї.

При цьому з міркувань безпеки візит прем’єр-міністра Індії до України триватиме буквально кілька годин.

Нарендра Моді

Автори матеріалу зазначають, що для президента Зеленського зустріч із Моді буде дуже важливою в контексті ролі цієї країни у відновленні миру в регіоні.

Індія відіграє центральну роль у прагненні Зеленського здобути прихильність ключових країн так званого глобального півдня.

На червневому саміті у Швейцарії Індія була серед країн, які не підписали підсумкову заяву.

За словами людей, знайомих з порядком денним, зустріч з Моді навряд чи призведе до якихось важливих оголошень, хоча кілька угод, у тому числі в галузі сільського господарства та оборони, перебувають у стадії розробки.

Також повідомляєть, що українська держкомпанія "Зоря-Машпроект" веде переговори з індійськими приватними компаніями про спільне виробництво газових турбін, які використовуються на військових кораблях.

Обидві країни також обговорюють виробництво літаків і авіадвигунів в Індії.

Що кажуть в Україні

В Офісі президента підтвердили запланований візит прем’єр-міністра Індії в Україну.

23 серпня, у День Державного прапора України, відбудеться офіційний візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до України, - підкреслили в ОП. Поширити

Там уточнили, що це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України.

В ОП розповіли, що Зеленський та Моді під час зустрічі обговорюватимуть питання двосторонньої співпраці. Також планується підписати низку документів між Україною та Індією.