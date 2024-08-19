Индия готова выступить посредником в переговорах Украины и РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Индия готова выступить посредником в переговорах Украины и РФ

Нарендра Моди
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Источник:  Bloomberg

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует в пятницу, 23 августа, прибыть с визитом в Украину.

Главные тезисы

  • Индия планирует выступить посредником в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным. 
  • Индия играет центральную роль в стремлении Украины обрести поддержку ключевых стран глобального юга.
  • Украина и Индия обсуждают сотрудничество в производстве газовых турбин, самолетов и авиадвигателей, что укрепит их военно-экономические связи.
  • Визит Нарендры Моди может способствовать подписанию важных документов и развитию двустороннего сотрудничества между странами.
  • Встреча Моди с Зеленским планируется в рамках первого в истории визита главы индийского правительства в Украину.

Что известно о готовности Индии к посредничеству в переговорах Украины с РФ

Собеседники издания отмечают, что Нарендра Моди готов выступить посредником при обмене сообщениями между президентом Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Южноазиатская страна согласилась передавать сообщения между Путиным и Зеленским, говорят люди, которые просили не называть их имена, отмечается в материале издания.

При этом, как отмечают собеседники, Моди отказался от роли посредника в переговорах по завершению развязанной Кремлем преступной войны.

Визит Моди в Украину проходит через несколько недель после его визита в Россию.

Нежелание Моде способствовать прекращению войны отчасти объясняется зависимостью Индии от России в вопросах дешевой нефти и оружия.

При этом из соображений безопасности визит премьер-министра Индии в Украину будет длиться буквально несколько часов.

Индия может выступить посредником в переговорах Украины и РФ
Нарендра Моди

Авторы материала отмечают, что для президента Зеленского встреча с Моди будет очень важна в контексте роли этой страны в восстановлении мира в регионе.

Индия играет центральную роль в стремлении Зеленского обрести приверженность ключевым странам так называемого глобального юга.

На июньском саммите в Швейцарии Индия была среди стран, не подписавших итоговое заявление.

По словам людей, знакомых с повесткой дня, встреча с Моди вряд ли приведет к каким-то важным объявлениям, хотя несколько соглашений, в том числе в области сельского хозяйства и обороны, находятся в стадии разработки.

Также сообщают, что украинская госкомпания "Заря-Машпроект" ведет переговоры с индийскими частными компаниями о совместном производстве газовых турбин, которые используются на военных кораблях.

Обе страны также обсуждают производство самолетов и авиадвигателей в Индии.

Что говорят в Украине

В офисе президента подтвердили запланированный визит премьер-министра Индии в Украину.

23 августа, в День Государственного флага Украины, состоится официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину, подчеркнули в ОП.

Там уточнили, что это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину.

В ОП рассказали, что Зеленский и Моде будут обсуждать вопросы двустороннего сотрудничества. Также планируется подписать ряд документов между Украиной и Индией.

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