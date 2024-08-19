Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует в пятницу, 23 августа, прибыть с визитом в Украину.
Главные тезисы
- Индия планирует выступить посредником в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
- Индия играет центральную роль в стремлении Украины обрести поддержку ключевых стран глобального юга.
- Украина и Индия обсуждают сотрудничество в производстве газовых турбин, самолетов и авиадвигателей, что укрепит их военно-экономические связи.
- Визит Нарендры Моди может способствовать подписанию важных документов и развитию двустороннего сотрудничества между странами.
- Встреча Моди с Зеленским планируется в рамках первого в истории визита главы индийского правительства в Украину.
Что известно о готовности Индии к посредничеству в переговорах Украины с РФ
Собеседники издания отмечают, что Нарендра Моди готов выступить посредником при обмене сообщениями между президентом Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
При этом, как отмечают собеседники, Моди отказался от роли посредника в переговорах по завершению развязанной Кремлем преступной войны.
Визит Моди в Украину проходит через несколько недель после его визита в Россию.
Нежелание Моде способствовать прекращению войны отчасти объясняется зависимостью Индии от России в вопросах дешевой нефти и оружия.
При этом из соображений безопасности визит премьер-министра Индии в Украину будет длиться буквально несколько часов.
Авторы материала отмечают, что для президента Зеленского встреча с Моди будет очень важна в контексте роли этой страны в восстановлении мира в регионе.
Индия играет центральную роль в стремлении Зеленского обрести приверженность ключевым странам так называемого глобального юга.
На июньском саммите в Швейцарии Индия была среди стран, не подписавших итоговое заявление.
По словам людей, знакомых с повесткой дня, встреча с Моди вряд ли приведет к каким-то важным объявлениям, хотя несколько соглашений, в том числе в области сельского хозяйства и обороны, находятся в стадии разработки.
Также сообщают, что украинская госкомпания "Заря-Машпроект" ведет переговоры с индийскими частными компаниями о совместном производстве газовых турбин, которые используются на военных кораблях.
Обе страны также обсуждают производство самолетов и авиадвигателей в Индии.
Что говорят в Украине
В офисе президента подтвердили запланированный визит премьер-министра Индии в Украину.
Там уточнили, что это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину.
В ОП рассказали, что Зеленский и Моде будут обсуждать вопросы двустороннего сотрудничества. Также планируется подписать ряд документов между Украиной и Индией.
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