Зеленский призвал Индию снизить закупку нефти РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский призвал Индию снизить закупку нефти РФ — видео

Офис Президента Украины
Зеленский призвал Индию снизить закупку нефти РФ — видео
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Индия имеет значительное влияние на российскую экономику, поскольку многие экспортные рынки для РФ закрыты. Владимир Зеленский подчеркнул, что это способствует финансированию российской армии.

Главные тезисы

  • Зеленский призывает Индию снизить закупку российской нефти, указывая на финансирование российской армии.
  • Индия стала крупнейшим импортером российской нефти после начала вторжения РФ в Украину.
  • Нарендра Моди выступил за дипломатическое урегулирование войны России против Украины.

Индия способствует финансированию оккупационной армии РФ

Уверен, что правительство Индии это понимает. Мы открыты для сотрудничества в поиске альтернативных решений. Вы большая страна, и здесь речь идет не о миллионах, а о миллиардах, которые возвращаются к Путину, в Россию, и потом используются им, поскольку его экономика ныне подчинена войне.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По мнению президента, российский диктатор Владимир Путин и российское общество должны ощутить последствия войны. Зеленский считает, что сокращение покупки российской нефти поставит перед Путиным серьезные вызовы.

Мы понимаем, какую прибыль Россия получает от этого соглашения с Индией. Мы прекрасно осведомлены, подробно. Поэтому мы стремимся сделать все возможное, чтобы остановить это. В то же время мы не можем на вас давить, поскольку вы независимая страна, и решение по вашему правительству. Именно поэтому я обратился с просьбой рассмотреть возможность прекращения поступления укрепляющих российскую армию денег, — добавил президент Владимир Зеленский.

Следует отметить, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Индия стала одним из крупнейших импортеров российской нефти.

Моде в Киеве выступил за дипломатическое окончание войны России против Украины

Индия настаивает на дипломатическом урегулировании войны РФ против Украины. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи в Киеве 23 августа с президентом Владимиром Зеленским.

По словам Моди, по поводу войны России против Украины Индия выполняла двойную роль. Первая — гуманитарная помощь, вторая состоит в том, чтобы "держаться подальше от войны".

Моди заявил Зеленскому, что "Индия готова внести свой проактивный вклад, и я лично как друг, если есть какая-то роль, которую я могу сыграть, я очень хотел бы сыграть эту роль для достижения мира".

Господин президент, я приехал накануне вашего Дня Независимости. Поэтому я хотел бы, чтобы мы все работали над скорейшим восстановлением мира, и Индия будет готова внести свой проактивный вклад в достижение этой цели.

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