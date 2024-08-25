Зеленский призвал Индию снизить закупку нефти РФ — видео

Индия имеет значительное влияние на российскую экономику, поскольку многие экспортные рынки для РФ закрыты. Владимир Зеленский подчеркнул, что это способствует финансированию российской армии.
Главные тезисы
- Зеленский призывает Индию снизить закупку российской нефти, указывая на финансирование российской армии.
- Индия стала крупнейшим импортером российской нефти после начала вторжения РФ в Украину.
- Нарендра Моди выступил за дипломатическое урегулирование войны России против Украины.
Индия способствует финансированию оккупационной армии РФ
По мнению президента, российский диктатор Владимир Путин и российское общество должны ощутить последствия войны. Зеленский считает, что сокращение покупки российской нефти поставит перед Путиным серьезные вызовы.
Следует отметить, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Индия стала одним из крупнейших импортеров российской нефти.
Моде в Киеве выступил за дипломатическое окончание войны России против Украины
Индия настаивает на дипломатическом урегулировании войны РФ против Украины. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи в Киеве 23 августа с президентом Владимиром Зеленским.
По словам Моди, по поводу войны России против Украины Индия выполняла двойную роль. Первая — гуманитарная помощь, вторая состоит в том, чтобы "держаться подальше от войны".
Моди заявил Зеленскому, что "Индия готова внести свой проактивный вклад, и я лично как друг, если есть какая-то роль, которую я могу сыграть, я очень хотел бы сыграть эту роль для достижения мира".
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