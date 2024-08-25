Зеленский призвал Индию снизить закупку нефти РФ — видео

Индия имеет значительное влияние на российскую экономику, поскольку многие экспортные рынки для РФ закрыты. Владимир Зеленский подчеркнул, что это способствует финансированию российской армии.

Индия способствует финансированию оккупационной армии РФ

Уверен, что правительство Индии это понимает. Мы открыты для сотрудничества в поиске альтернативных решений. Вы большая страна, и здесь речь идет не о миллионах, а о миллиардах, которые возвращаются к Путину, в Россию, и потом используются им, поскольку его экономика ныне подчинена войне. Владимир Зеленский Президент Украины

По мнению президента, российский диктатор Владимир Путин и российское общество должны ощутить последствия войны. Зеленский считает, что сокращение покупки российской нефти поставит перед Путиным серьезные вызовы.

Мы понимаем, какую прибыль Россия получает от этого соглашения с Индией. Мы прекрасно осведомлены, подробно. Поэтому мы стремимся сделать все возможное, чтобы остановить это. В то же время мы не можем на вас давить, поскольку вы независимая страна, и решение по вашему правительству. Именно поэтому я обратился с просьбой рассмотреть возможность прекращения поступления укрепляющих российскую армию денег, — добавил президент Владимир Зеленский. Поделиться

Следует отметить, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Индия стала одним из крупнейших импортеров российской нефти.

Моде в Киеве выступил за дипломатическое окончание войны России против Украины

Индия настаивает на дипломатическом урегулировании войны РФ против Украины. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи в Киеве 23 августа с президентом Владимиром Зеленским.

По словам Моди, по поводу войны России против Украины Индия выполняла двойную роль. Первая — гуманитарная помощь, вторая состоит в том, чтобы "держаться подальше от войны".

Моди заявил Зеленскому, что "Индия готова внести свой проактивный вклад, и я лично как друг, если есть какая-то роль, которую я могу сыграть, я очень хотел бы сыграть эту роль для достижения мира".