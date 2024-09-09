Зеленский назвал дату проведения саммита Крымской платформы
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал дату проведения саммита Крымской платформы

Владимир Зеленский
Зеленський
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Саммит Крымской платформы состоится 11 сентября 2024 года. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

Главные тезисы

  • Саммит Крымской платформы намечен на 11 сентября 2024 года в Латвии.
  • Крымская платформа создана для возвращения вопроса деоккупации Крыма в общую международную политику и защиту прав людей на полуострове.
  • Основные цели Крымской платформы: содействие деоккупации Крыма, защита прав людей, укрепление европейской и глобальной безопасности.
  • Первый саммит Крымской платформы состоялся 23 августа 2021 и объединил представителей 47 государств и международных организаций.

Саммит Крымской платформы состоится 11 сентября

Глава государства рассказал о подготовке к нескольким важным дипломатическим мероприятиям, которые состоятся на этой неделе.

Сегодня провел несколько совещаний с нашей командой международников. Готовим саммит Крымской платформы на 11 сентября.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Мероприятие пройдет в Латвии. В прошлом году его организовали в Чехии.

На этой неделе также состоится саммит первых леди и джентльменов. Его готовит команда первой леди Елены Зеленской.

В ближайшее время пройдут важные дипломатические встречи с партнерами.

Помним ключевую цель: мир для всей Украины, всех наших людей, — сказал Зеленский.

Что такое Крымская платформа

Это международный координационный механизм, созданный в 2021 году. Он пытается вернуть в повестку дня международной политики вопрос о деоккупации полуострова.

У Крымской платформы есть офис в Киеве и он работает постоянно.

Координационный механизм имеет несколько главных целей:

  • содействие деоккупации Крыма;

  • защита прав людей на полуострове;

  • укрепление европейской и глобальной безопасности.

Первый саммит Крымской платформы состоялся 23 августа 2021 года, накануне 30-й годовщины Независимости Украины. Мероприятие посетили представители 47 государств и международных организаций.

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