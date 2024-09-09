Зеленский назвал дату проведения саммита Крымской платформы

Саммит Крымской платформы состоится 11 сентября 2024 года. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.
Главные тезисы
- Саммит Крымской платформы намечен на 11 сентября 2024 года в Латвии.
- Крымская платформа создана для возвращения вопроса деоккупации Крыма в общую международную политику и защиту прав людей на полуострове.
- Основные цели Крымской платформы: содействие деоккупации Крыма, защита прав людей, укрепление европейской и глобальной безопасности.
- Первый саммит Крымской платформы состоялся 23 августа 2021 и объединил представителей 47 государств и международных организаций.
Саммит Крымской платформы состоится 11 сентября
Глава государства рассказал о подготовке к нескольким важным дипломатическим мероприятиям, которые состоятся на этой неделе.
Мероприятие пройдет в Латвии. В прошлом году его организовали в Чехии.
На этой неделе также состоится саммит первых леди и джентльменов. Его готовит команда первой леди Елены Зеленской.
В ближайшее время пройдут важные дипломатические встречи с партнерами.
Что такое Крымская платформа
Это международный координационный механизм, созданный в 2021 году. Он пытается вернуть в повестку дня международной политики вопрос о деоккупации полуострова.
У Крымской платформы есть офис в Киеве и он работает постоянно.
Координационный механизм имеет несколько главных целей:
содействие деоккупации Крыма;
защита прав людей на полуострове;
укрепление европейской и глобальной безопасности.
Первый саммит Крымской платформы состоялся 23 августа 2021 года, накануне 30-й годовщины Независимости Украины. Мероприятие посетили представители 47 государств и международных организаций.
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