Зеленский назвал дату проведения саммита Крымской платформы

Саммит Крымской платформы состоится 11 сентября 2024 года. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

Саммит Крымской платформы состоится 11 сентября

Глава государства рассказал о подготовке к нескольким важным дипломатическим мероприятиям, которые состоятся на этой неделе.

Сегодня провел несколько совещаний с нашей командой международников. Готовим саммит Крымской платформы на 11 сентября. Владимир Зеленский Президент Украины

Мероприятие пройдет в Латвии. В прошлом году его организовали в Чехии.

На этой неделе также состоится саммит первых леди и джентльменов. Его готовит команда первой леди Елены Зеленской.

В ближайшее время пройдут важные дипломатические встречи с партнерами.

Помним ключевую цель: мир для всей Украины, всех наших людей, — сказал Зеленский. Поделиться

Что такое Крымская платформа

Это международный координационный механизм, созданный в 2021 году. Он пытается вернуть в повестку дня международной политики вопрос о деоккупации полуострова.

У Крымской платформы есть офис в Киеве и он работает постоянно.

Координационный механизм имеет несколько главных целей:

содействие деоккупации Крыма;

защита прав людей на полуострове;

укрепление европейской и глобальной безопасности.