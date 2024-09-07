Дальнобойная справедливость для Украины. Зеленский ищет "ключ" к странам-партнерам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работает с мировыми лидерами над разрешением на дальнобойные удары по территории РФ и надеется подытожить результат этих переговоров с президентом США Джо Байденом на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

Зеленский ведет переговоры о "дальнобойной справедливости для Украины"

Президент отметил, что во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони обсуждал поставки Украине системы SAMP-T, и эта система "будет в Украине".

Мы говорим и работаем, чтобы приблизить этот день, он очень близок. Это позитив. Владимир Зеленский Президент Украины

Он также отметил, что обсуждал с Мелони "дальнобойную справедливость для Украины, и Италия одна из тех стран, на которые мы рассчитываем".

Я сейчас работал в целом над этим проектом. Поэтому я встречался с [министром обороны США Ллойдом] Остином, встречался с министром обороны Германии [Борисом] Писториусом, с [канцлером Германии Олафом] Шольцом, разговаривал в ночь, когда ехал, с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном. И вот встретился с Джорджией Мэлони. Поделиться

Если ситуация в стране позволит мне выехать в сентябре на Генассамблею, будем суммировать результат всех этих встреч уже с президентом [США Джо] Байденом. Очень надеюсь на результат.

Зеленский признал, что среди западных партнеров "пока нет консенсуса" по использованию дальнобойного оружия по территории РФ.

Я помню, как работал над использованием соответствующего оружия по территории временно оккупированного Крыма. Тогда тоже не было консенсуса. Но важно найти ключ хотя бы в одну страну, и тогда другие могут подтянуться. Рассчитываем на это.

Зеленский в Италии обратился к странам-партнерам с призывом

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал партнеров разрешить Украине бить дальнобойным оружием по военным целям в России, подчеркнув, что это единственный шанс защититься от тысяч КАБов, которые государство-террорист сбрасывает ежемесячно по мирным городам и селам Украины.

Об этом Президент Украины заявил во время проходящего в Италии 50-го международного форума «Амброзетти».