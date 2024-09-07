Дальнобойная справедливость для Украины. Зеленский ищет "ключ" к странам-партнерам
Категория
Украина
Дата публикации

Дальнобойная справедливость для Украины. Зеленский ищет "ключ" к странам-партнерам

Зеленский
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работает с мировыми лидерами над разрешением на дальнобойные удары по территории РФ и надеется подытожить результат этих переговоров с президентом США Джо Байденом на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский ведет переговоры с мировыми лидерами для разрешения вопроса дальнобойной справедливости для страны.
  • Украина ожидает поддержки стран-партнеров в конфликте с Россией и ищет возможности использования дальнобойного оружия в защите от авиабомб.
  • Зеленский акцентирует внимание западных партнеров на необходимости разрешения ситуации с управляемыми авиабомбами со стороны РФ и ищет поддержку в этом вопросе.
  • Работа над проектом дальнобойной справедливости для Украины включает в себя переговоры с лидерами США, Германии, Франции и другими странами для достижения консенсуса в использовании дальнобойного оружия.
  • Зеленский обращается к странам-партнерам с призывом о разрешении Украине использования дальнобойного оружия против военных целей России для защиты гражданских населенных пунктов от авиабомб.

Зеленский ведет переговоры о "дальнобойной справедливости для Украины"

Президент отметил, что во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони обсуждал поставки Украине системы SAMP-T, и эта система "будет в Украине".

Мы говорим и работаем, чтобы приблизить этот день, он очень близок. Это позитив.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он также отметил, что обсуждал с Мелони "дальнобойную справедливость для Украины, и Италия одна из тех стран, на которые мы рассчитываем".

Я сейчас работал в целом над этим проектом. Поэтому я встречался с [министром обороны США Ллойдом] Остином, встречался с министром обороны Германии [Борисом] Писториусом, с [канцлером Германии Олафом] Шольцом, разговаривал в ночь, когда ехал, с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном. И вот встретился с Джорджией Мэлони.

Если ситуация в стране позволит мне выехать в сентябре на Генассамблею, будем суммировать результат всех этих встреч уже с президентом [США Джо] Байденом. Очень надеюсь на результат.

Зеленский признал, что среди западных партнеров "пока нет консенсуса" по использованию дальнобойного оружия по территории РФ.

Я помню, как работал над использованием соответствующего оружия по территории временно оккупированного Крыма. Тогда тоже не было консенсуса. Но важно найти ключ хотя бы в одну страну, и тогда другие могут подтянуться. Рассчитываем на это.

Зеленский в Италии обратился к странам-партнерам с призывом

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал партнеров разрешить Украине бить дальнобойным оружием по военным целям в России, подчеркнув, что это единственный шанс защититься от тысяч КАБов, которые государство-террорист сбрасывает ежемесячно по мирным городам и селам Украины.

Об этом Президент Украины заявил во время проходящего в Италии 50-го международного форума «Амброзетти».

Четыре тысячи управляемых авиабомб ежемесячно Россия использует против востока нашей страны, и нет ключа к разрешению этой ситуации. Они не остановятся. Они будут уничтожать города и деревни. Как они используют их? Из самолетов, расположенных на военных аэродромах на расстоянии от наших границ в 100-150-300 километров. Что мы хотим? Использовать средства дальнего поражения против военных аэродромов. Никаких других идей.

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