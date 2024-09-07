Далекобійна справедливість для України. Зеленський шукає "ключ" до країн-партнерок

Президент України Володимир Зеленський заявив, що працює зі світовими лідерами над дозволом на далекобійні удари по території РФ і сподівається підсумувати результат цих перемовин із президентом США Джо Байденом на сесії Генасамблеї ООН у вересні.
Головні тези:
- Зеленський спілкується зі світовими лідерами щодо можливості далекобійних ударів на території РФ.
- Стратегія далекобійної справедливості для України є основним напрямком діяльності президента.
- Україна розраховує на підтримку країн-партнерок у вирішенні конфлікту з Росією.
- Зеленський закликає дозволити використання далекобійної зброї для захисту від російських авіабомб.
Зеленський веде перемовини щодо “далекобійної справедливості для України”
Президент зазначив, що під час зустрічі з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні обговорював постачання Україні системи SAMP-T, і ця система "буде в Україні".
Він також зазначив, що обговорював із Мелоні "далекобійну справедливість для України, і Італія є однією з тих країн, на які ми розраховуємо".
Якщо ситуація в країні дозволятиме мені виїхати в вересні на Генасамблею, будемо підсумовувати результат всіх цих зустрічей вже з президентом [США Джо] Байденом. Дуже сподіваюсь на результат.
Зеленський визнав, що серед західних партнерів "поки що немає консенсусу" щодо використання далекобійної зброї по території РФ.
Я пам'ятаю, як я працював над використанням відповідної зброї по території тимчасово окупованого Криму. Тоді також не було консенсусу. Але важливо знайти ключ хоча б до однієї країни, і тоді інші можуть підтягнутися. Розраховуємо на це.
Зеленський в Італії звернувся до країн-партнерок з закликом
Президент України Володимир Зеленський укотре закликав партнерів дозволити Україні бити далекобійною зброєю по військових цілях у Росії, наголосивши, що це єдиний шанс захиститися від тисяч КАБів, які держава-терорист скидає щомісяця по мирних містах і селах України.
Про це Президент України заявив під час 50-го міжнародного форуму «Амброзетті», що проходить в Італії.
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