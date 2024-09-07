Далекобійна справедливість для України. Зеленський шукає "ключ" до країн-партнерок
Категорія
Україна
Дата публікації

Далекобійна справедливість для України. Зеленський шукає "ключ" до країн-партнерок

Зеленський
Read in English
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що працює зі світовими лідерами над дозволом на далекобійні удари по території РФ і сподівається підсумувати результат цих перемовин із президентом США Джо Байденом на сесії Генасамблеї ООН у вересні.

Головні тези:

  • Зеленський спілкується зі світовими лідерами щодо можливості далекобійних ударів на території РФ.
  • Стратегія далекобійної справедливості для України є основним напрямком діяльності президента.
  • Україна розраховує на підтримку країн-партнерок у вирішенні конфлікту з Росією.
  • Зеленський закликає дозволити використання далекобійної зброї для захисту від російських авіабомб.

Зеленський веде перемовини щодо “далекобійної справедливості для України”

Президент зазначив, що під час зустрічі з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні обговорював постачання Україні системи SAMP-T, і ця система "буде в Україні".

Ми говоримо і працюємо, щоб наблизити цей день, він дуже наближається. Це позитив.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він також зазначив, що обговорював із Мелоні "далекобійну справедливість для України, і Італія є однією з тих країн, на які ми розраховуємо".

Я зараз працював в цілому над цим проєктом. Тому я зустрічався з [міністром оборони США Ллойдом] Остіном, зустрічався з міністром оборони Німеччини [Борисом] Пісторіусом, з [канцлером Німеччини Олафом] Шольцом, розмовляв у ніч, коли їхав, з [президентом Франції Емманюелем] Макроном. І ось зустрівся з Джорджією Мелоні.

Якщо ситуація в країні дозволятиме мені виїхати в вересні на Генасамблею, будемо підсумовувати результат всіх цих зустрічей вже з президентом [США Джо] Байденом. Дуже сподіваюсь на результат.

Зеленський визнав, що серед західних партнерів "поки що немає консенсусу" щодо використання далекобійної зброї по території РФ.

Я пам'ятаю, як я працював над використанням відповідної зброї по території тимчасово окупованого Криму. Тоді також не було консенсусу. Але важливо знайти ключ хоча б до однієї країни, і тоді інші можуть підтягнутися. Розраховуємо на це.

Зеленський в Італії звернувся до країн-партнерок з закликом

Президент України Володимир Зеленський укотре закликав партнерів дозволити Україні бити далекобійною зброєю по військових цілях у Росії, наголосивши, що це єдиний шанс захиститися від тисяч КАБів, які держава-терорист скидає щомісяця по мирних містах і селах України.

Про це Президент України заявив під час 50-го міжнародного форуму «Амброзетті», що проходить в Італії.

Чотири тисячі керованих авіабомб щомісяця Росія використовує проти сходу нашої країни, і немає ключа до вирішення цієї ситуації. Вони не зупиняться. Вони знищуватимуть міста і села. Як вони їх використовують? З літаків, які розташовані на військових аеродромах на відстані від наших кордонів у 100-150-300 кілометрів. Що ми хочемо? Використати засоби дальнього ураження проти цих військових аеродромів. Жодних інших ідей.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Британія не може самостійно надати Україні дозвіл на удари Storm Shadow по РФ
ракета Storm Shadow
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Британія хоче дозволити удари Storm Shadow по РФ. Що її зупиняє
Кір Стармер
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський на форумі в Італії закликав партнерів надати дозвіл на удари по РФ
Офіс Президента України
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?