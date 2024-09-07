Далекобійна справедливість для України. Зеленський шукає "ключ" до країн-партнерок

Президент України Володимир Зеленський заявив, що працює зі світовими лідерами над дозволом на далекобійні удари по території РФ і сподівається підсумувати результат цих перемовин із президентом США Джо Байденом на сесії Генасамблеї ООН у вересні.

Зеленський веде перемовини щодо “далекобійної справедливості для України”

Президент зазначив, що під час зустрічі з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні обговорював постачання Україні системи SAMP-T, і ця система "буде в Україні".

Ми говоримо і працюємо, щоб наблизити цей день, він дуже наближається. Це позитив. Володимир Зеленський Президент України

Він також зазначив, що обговорював із Мелоні "далекобійну справедливість для України, і Італія є однією з тих країн, на які ми розраховуємо".

Я зараз працював в цілому над цим проєктом. Тому я зустрічався з [міністром оборони США Ллойдом] Остіном, зустрічався з міністром оборони Німеччини [Борисом] Пісторіусом, з [канцлером Німеччини Олафом] Шольцом, розмовляв у ніч, коли їхав, з [президентом Франції Емманюелем] Макроном. І ось зустрівся з Джорджією Мелоні. Поширити

Якщо ситуація в країні дозволятиме мені виїхати в вересні на Генасамблею, будемо підсумовувати результат всіх цих зустрічей вже з президентом [США Джо] Байденом. Дуже сподіваюсь на результат.

Зеленський визнав, що серед західних партнерів "поки що немає консенсусу" щодо використання далекобійної зброї по території РФ.

Я пам'ятаю, як я працював над використанням відповідної зброї по території тимчасово окупованого Криму. Тоді також не було консенсусу. Але важливо знайти ключ хоча б до однієї країни, і тоді інші можуть підтягнутися. Розраховуємо на це.

Зеленський в Італії звернувся до країн-партнерок з закликом

Президент України Володимир Зеленський укотре закликав партнерів дозволити Україні бити далекобійною зброєю по військових цілях у Росії, наголосивши, що це єдиний шанс захиститися від тисяч КАБів, які держава-терорист скидає щомісяця по мирних містах і селах України.

Про це Президент України заявив під час 50-го міжнародного форуму «Амброзетті», що проходить в Італії.