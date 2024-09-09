Зеленський назвав дату проведення саміту Кримської платформи

Саміт Кримської платформи відбудеться 11 вересня 2024 року. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.
Головні тези:
- Саміт Кримської платформи запланований на 11 вересня 2024 року в Латвії.
- Кримська платформа створена для повернення питання деокупації Криму до загальної міжнародної політики та захисту прав людей на півострові.
- Основні цілі Кримської платформи: сприяння деокупації Криму, захист прав людей, зміцнення європейської та глобальної безпеки.
- Перший саміт Кримської платформи відбувся 23 серпня 2021 року та об'єднав представників 47 держав та міжнародних організацій.
Саміт Кримської платформи відбудеться 11 вересня
Голова держави розповів про підготовку до декількох важливих дипломатичних заходів, які відбудуться цього тижня.
Захід пройде у Латвії. Минулого року його організовували у Чехії.
На цьому тижні також відбудеться Саміт перших леді та джентльменів. Його готує команда першої леді Олени Зеленської.
Найближчим часом відбудуться важливі дипломатичні зустрічі з партнерами.
Що таке Кримська платформа
Це міжнародний координаційний механізм, який створили у 2021 році. Він намагається повернути до порядку денного міжнародної політики питання стосовно деокупації півострова.
Кримська платформа має офіс у Києві та працює постійно.
Координаційний механізм має декілька головних цілей:
сприяння деокупації Криму;
захист прав людей на півострові;
зміцнення європейської та глобальної безпеки.
Перший саміт Кримської платформи відбувся 23 серпня 2021 року, напередодні 30-ї річниці Незалежності України. Захід відвідали представники 47 держав та міжнародних організацій.
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