Зеленський назвав дату проведення саміту Кримської платформи

Саміт Кримської платформи відбудеться 11 вересня 2024 року. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

Саміт Кримської платформи відбудеться 11 вересня

Голова держави розповів про підготовку до декількох важливих дипломатичних заходів, які відбудуться цього тижня.

Провів сьогодні кілька нарад з нашою командою міжнародників. Готуємо саміт Кримської платформи на 11 вересня. Володимир Зеленський Президент України

Захід пройде у Латвії. Минулого року його організовували у Чехії.

На цьому тижні також відбудеться Саміт перших леді та джентльменів. Його готує команда першої леді Олени Зеленської.

Найближчим часом відбудуться важливі дипломатичні зустрічі з партнерами.

Пам’ятаємо ключову мету: мир для всієї України, для усіх наших людей, — сказав Зеленський. Поширити

Що таке Кримська платформа

Це міжнародний координаційний механізм, який створили у 2021 році. Він намагається повернути до порядку денного міжнародної політики питання стосовно деокупації півострова.

Кримська платформа має офіс у Києві та працює постійно.

Координаційний механізм має декілька головних цілей:

сприяння деокупації Криму;

захист прав людей на півострові;

зміцнення європейської та глобальної безпеки.